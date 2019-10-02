«Чтоб не плакать, он смеялся»: почему новый фильм о Джокере с Хоакином Фениксом сводит с ума зрителей по всему миру

Фильм Тодда Филлипса стал первым, который детально показывает процесс "мутации" безобидного комика Артура Флека в Джокера.

В последние недели интернет просто сходит с ума по новому фильму Тодда Филлипса о самом популярном злодее комиксов – Джокере и исполнителю главной роли в нем – Хоакину Фениксу. Еще бы, в свое время покойному ныне Хиту Леджеру удалось сделать образ этого суперзлодея культовым и даже получить за эту роль «Оскар». До него этого не удавалось ни одному актеру, сыгравшему в фильме о супергероях.

УНИАН отправился на премьеру ленты в кинотеатр «Оскар», чтобы узнать, удастся ли Хоакину Фениксу стать новым каноническим Джокером и не померкнуть в лучах все еще сияющей славы Хита Леджера. Спойлер: да. Но обо всем по порядку.

Итак, фильм Тодда Филлипса стал первым, который более-менее детально показывает процесс "мутации" безобидного комика Артура Флека в Джокера и раскрывает предпосылки к возникновению этого безжалостного убийцы.

Читайте также"Проклятие Мэри": каким получился новый фильм ужасов с оскароносным Гэри ОлдманомЕсли вспомнить персонаж Джека Николсона из «Бэтмена», то он был преступником изначально, еще до своего превращения в Джокера. Джаред Лето в «Отряде самоубийц» сделал из своего героя натурального психа, поступки которого не имели наименьшего логического объяснения. А Джокер Хита Леджера так и вовсе не раскрывает о себе правду: то ли он стал злодеем из-за издевательств отца, то ли потому, что ушла жена, то ли еще почему-то.

В случае же с лентой Тода Филлипса зрителя подводят к «рождению» Джокера очень плавно и постепенно, буквально, разжевывая каждый жизненный этап, повлекший за собой его превращение. Ведь поначалу Артур был вполне себе безобидным человеком с некоторыми психическими отклонениями. Он ходил на обычную работу, жил в обычном доме. Но каждое столкновение с человеческой жестокостью, физическим насилием «ломает» его. «Люди вокруг становятся жестокими или это просто я такой?", - вопрошает он. И раз за разом начинает отвечать жестокостью на жестокость.

В фильме Филлипса не так много экшена, как в «Темном рыцаре». Нолан сделал из своего Джокера идеального преступника. У него всегда есть план, он постоянно устраивает зрелищные нападения и перестрелки и всегда выходит сухим из воды. Он кажется практически неуязвимым – и оттого нереальным. Хоакин Феникс же выходит за рамки традиционного восприятия Джокера. Его история больше о психическом состоянии человека. О том, что способны сделать с совершенно непримечательным человеком жестокость и равнодушие других людей. Его Джокер кажется таким настоящим, таким живым. И именно поэтому таким страшным. Пугающим его делает ужасающий реализм.

Здесь особенно нужно отметить игру Хоакина Феникса. Ведь во многом успех фильма – это его заслуга. Он так тонко передал психо-эмоциональное состояние героя, что на протяжении всего фильма кажется, что перед тобой на экране – реальный человек. Сидя в кресле кинотеатра, к нему проникаешься невероятным сочувствием. Его очень-очень жалко. Вплоть до первых совершенных им убийств. И, пожалуй, даже после.

Кстати, для роли Феникс похудел на 23 килограмма, и его беспрестанное «поигрывание» ребрами в кадре заставляло жалеть его еще больше. Актер также пересмотрел множество записей из психиатрических больниц, отрабатывая фирменный смех, и выучился десятку неизменно жутких видов хохота. Его игра в этом фильме филигранна и действительно заслуживает тех 8-ми минут аплодисментов, которыми «Джокера» наградили зрители «Венецианского кинофестиваля, где он взял главный приз.

Конечно, порой фильму не хватает смены красок и какого-то светлого пятна, помогающего хотя бы на время отвлечься от мрачных мыслей. Но он в любом случае вызывает сильнейшие эмоции: жалость, осуждение, отвращение. И, кажется, роль «Джокера» принесет заветную статуэтку «Оскар» еще одному ее исполнителю.

Ольга Броскова