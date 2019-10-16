«Дождливый день в Нью-Йорке»: обзор на фильм Вуди Аллена, угодивший в эпицентр секс-скандала

«Дождливый день в Нью-Йорке» так и не вышел в прокат в США из-за бушующих вокруг секс-скандалов.

С завтрашнего дня в украинский прокат выходит новое творение режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Интересно, что в США демонстрировать фильм в кинотеатрах запретили, из-за секс-скандала, в который угодил его сейчас уже 82-летний режиссер.

После скандала с Харви Вайнштейном в 2017 году в сексуальных домогательствах обвиняли едва ли не каждого третьего режиссера, продюсера или актера. Досталось и Вуди Аллену: ему припомнили обвинения в насильственных действиях в отношении собственной дочери, произошедших якобы в 1990-е годы.

«Дождливый день в Нью-Йорке» был снят в то же самое время, но так и не вышел в прокат, из-за бушующих вокруг скандалов и страха перед агрессивными нападками активистов.

Что ж, Аллен от души отыгрался на своих обидчиках в самой картине. Зрители, не глядя обвиняющие знаменитых мужчин в домогательствах, получили в главные героини фильма легкомысленную девушку, готовую лечь в постель с первой попавшейся звездой, несмотря на то, что у нее есть парень. Те, кто так агрессивно кричал о семейных ценностях, увидели на экране благочестивую мать семейства с огромной долей претенциозности, но при этом бывшую проститутку.

Аллен создал не просто легкую комедию, но наполнил свой фильм остроумной сатирой. При этом режиссер остался верен своему фирменному стилю и завернул все это в такую красивую обертку с налетом винтажа, что, сидя в кинотеатре, наслаждаешься и смакуешь каждый кадр. Тут тебе и твидовые пиджаки, и респектабельные рестораны, и очаровательная осенняя природа. Одним словом, все то, что делает фильмы Аллена такими легкими, похожими на невесомое безе, которым нельзя пресытиться. Однозначно, «Дождливый день в Нью-Йорке» - это картина, которая добавит ярких красок в хмурый осенний день.

В кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 17 октября, ну а первыми картину увидели зрители допремьерного показа в кинотеатре «Оскар». На мероприятие пришло немало украинских знаменитостей.

Ольга Броскова