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Тина Кароль получила награду за роль в фильме "Бывшие"

19:37, 20 сентября 2019
Кино и музыка
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Тина Кароль получила награду за роль в кино / скриншот

Певица получила награду фестиваля SFAAF в категории "Лучшая женская роль" за короткометражный фильм "Бывшие", в котором она сыграла главную героиню.

Об этом певица сообщила у себя в соцсетях.

Премьера фильма в Украине состоялась вчера, однако лента уже успела получить несколько наград разных кинофестивалей и стала финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.

В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки. Раньше певица рассказывала, что героиня - полная ее противоположность.

Режиссер фильма - Евгений баранов.

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Теги: #кино#Тина Кароль