Тина Кароль получила награду за роль в фильме "Бывшие"
19:37, 20 сентября 2019Кино и музыка
118 0
Певица получила награду фестиваля SFAAF в категории "Лучшая женская роль".
Тина Кароль получила награду за роль в кино / скриншот
Популярная украинская певица Тина Кароль попробовала себя в кино и сразу была удостоена награды.
Певица получила награду фестиваля SFAAF в категории "Лучшая женская роль" за короткометражный фильм "Бывшие", в котором она сыграла главную героиню.
Об этом певица сообщила у себя в соцсетях.
Премьера фильма в Украине состоялась вчера, однако лента уже успела получить несколько наград разных кинофестивалей и стала финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.
В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки. Раньше певица рассказывала, что героиня - полная ее противоположность.
Режиссер фильма - Евгений баранов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter