Тина Кароль сыграла главную роль в фильме (фото)
14:13, 19 сентября 2019Кино и музыка
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В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки.
Тина Кароль подалась в актрисы / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль стала главной героиней фильма. Певица сыграла роль Анны в короткометражном фильме "Бывшие" режиссера Евгения Баранова.
У себя в Instagram певица анонсировала премьеру фильма, которая должна состоятся сегодня на ее Youtube-канале.
instagram.com/tina_karol
В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки. Раньше певица рассказывала, что героиня - полная ее противоположность.
Кинолента уже была представлена нескольких европейских фестивалях и даже успела стать стал финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".
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