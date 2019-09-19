Тина Кароль сыграла главную роль в фильме (фото)

В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки.

Популярная украинская певица Тина Кароль стала главной героиней фильма. Певица сыграла роль Анны в короткометражном фильме "Бывшие" режиссера Евгения Баранова.

У себя в Instagram певица анонсировала премьеру фильма, которая должна состоятся сегодня на ее Youtube-канале.

В фильме Кароль появилась в образе коротко стриженной брюнетки. Раньше певица рассказывала, что героиня - полная ее противоположность.

Кинолента уже была представлена нескольких европейских фестивалях и даже успела стать стал финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".