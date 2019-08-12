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"Король лев" стал самым кассовым мультиком в истории

19:11, 12 августа 2019
Кино и музыка
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Фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов / скриншот из фильма

Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.

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"Король лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов. Таким образом мультфильм обошел предыдущего рекордсмена - картину "Холодное сердце", заработавшую 1 миллиард 277 миллионов долларов.

Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Первое место в списке занимает блокбастер Marvel "Мстители: Финал" с доходом 2 миллиарда 790 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля состоялась долгожданная премьера киноверсии "Короля Льва", которая является римейком мультфильма от Walt Disney 1994 года.

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Теги: #фильмы