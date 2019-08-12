"Король лев" стал самым кассовым мультиком в истории

Фильм Джона Фавро на данный момент собрал в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов.

Римейк известного мультфильма Disney "Король лев" 1994 года стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.

Читайте такжеBeyonce презентовала второй клип на саундтрек к фильму "Король лев" (видео)

"Король лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов. Таким образом мультфильм обошел предыдущего рекордсмена - картину "Холодное сердце", заработавшую 1 миллиард 277 миллионов долларов.

Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Первое место в списке занимает блокбастер Marvel "Мстители: Финал" с доходом 2 миллиарда 790 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля состоялась долгожданная премьера киноверсии "Короля Льва", которая является римейком мультфильма от Walt Disney 1994 года.