"Король лев" стал самым кассовым мультиком в истории
19:11, 12 августа 2019Кино и музыка
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Фильм Джона Фавро на данный момент собрал в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов.
Фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов / скриншот из фильма
Римейк известного мультфильма Disney "Король лев" 1994 года стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.
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"Король лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов. Таким образом мультфильм обошел предыдущего рекордсмена - картину "Холодное сердце", заработавшую 1 миллиард 277 миллионов долларов.
Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Первое место в списке занимает блокбастер Marvel "Мстители: Финал" с доходом 2 миллиарда 790 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, 10 июля состоялась долгожданная премьера киноверсии "Короля Льва", которая является римейком мультфильма от Walt Disney 1994 года.
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