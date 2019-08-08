Шоураннеры «Игры престолов» заключили многомилионную сделку с Netflix

Помимо Netflix, сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon.

Шоураннеры популярного фентези-сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс нашли себе «новый дом».

Читайте также"Чернобыль" и "Дрянь": в США назвали лучшие сериалы года

Как сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники, сценаристы заключили со стриминговым сервисом Netflix долгосрочную сделку на 200 миллионов долларов. Теперь Бениофф и Уайсс покинут канал HBO, и будут работать над новыми проектами Netflix.

Факт перехода сценаристов в Netflix подтвердили и в самой компании. Бениофф и Уайсс также сделали общее заявление по поводу сделки, выразив благодарность каналу HBO за 10 лет сотрудничества.

«Netflix построил нечто поразительное и беспрецедентное, и мы горды тем, что они предложили нам присоединиться к ним», – указали они.

Помимо Netflix, сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon.

Напомним, в мае телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Сериал был основан на фентезийном цикле Мартина "Песнь льда и пламени", продлился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.

Вместе с тем, финал сериала вызвал у его поклонников резко негативную реакцию. На Бениоффа и Уайсса обрушилась волна критики. Поисковик Google при запросе "bad writers" (с англ. "плохие сценаристы" - УНИАН) даже начал выдавать в поиске картинок фото шоуранеров сериала "Игра престолов".