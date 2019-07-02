Украинская лента "Додому" режиссера из Крыма победила на кинофестивале в Бухаресте

Картина рассказывает историю крымского татарина, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии Крыма.

Украинская лента – полнометражный дебют крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Додому" (EVGE) – завоевала награду за лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии Крыма.

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Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму в соответствии с мусульманскими традициями.

Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, продюсер – Владимир Яценко, производство – кинокомпания Limelite.

"Лента создана при поддержке правительства и Министерства культуры в рамках конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления, для создания и распространения которых предоставляется государственная финансовая поддержка. На ее производство было направлено 16 млн 45 тыс. 440 грн бюджетных средств, общий бюджет фильма составил 20 млн 056 тыс. 800 грн", - говорится в сообщении.

В Минкультуры также сообщили, что украинская фестивальная премьера ленты "Додому" состоится в рамках международной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Как сообщал УНИАН, фильм украинского режиссера Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня» получил награду японского кинофестиваля Mt. Fuji -Atami Film Festival.