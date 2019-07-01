Украинский фильм получил приз на кинофестивале в Японии

Фильм снят по мотивам одноименного произведения Ярослава Барнича.

Фильм украинского режиссера Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня» получил награду японского кинофестиваля Mt. Fuji -Atami Film Festival. Награду ей вручала звезда японского кино Momoi Kaori.

Фильм снят по мотивам одноименного произведения Ярослава Барнича. События киноленты происходят в Карпатах в 1939 году.

К Ворохты приезжает сын семьи эмигрантов Яро (Максим Лозинский). Отец-миллионер поставил ему условие наследования денег: парень женится на украинской девушке. Поэтому Яро отправляется на поиски своего счастья.

Он знакомится со многими девушками, и по-настоящему пленить его сердце смогла лишь гуцулка по имени Ксения (ее сыграла Варвара Лущик).

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Карловых Варах открылся 54-й международный кинофестиваль.