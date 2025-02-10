1+1 media работает над полнометражным фильмом о Рождестве, который украинцы увидят в кинотеатрах уже в конце года

Компания 1+1 media анонсирует, что начала работу над новым масштабным проектом - полнометражным фильмом-сказкой под рабочим названием "Самое искреннее желание Веры". Сейчас продакшн-команда под руководством Татьяны Шулики, которая является автором идеи, финализирует сценарий и совсем скоро начнет съемки. Премьера ленты состоится в конце 2025 года, накануне рождественско-новогодних праздников.

"Ищем для себя новые ниши, где релевантной будет экспертиза и опыт 1+1 media. В течение многих лет мы были причастны к сфере кинопроизводства, помогали продвигать национальный продукт или же приобщались к его созданию как инвесторы. Пришло время масштабировать это направление работы с контентом, поэтому будем плодотворно работать над ним в 2025 году и в дальнейшем. Спасибо команде и партнерам, с которыми хочется реализовывать даже самые смелые идеи. Двигаемся вперед", - прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Партнером проекта является Андрей Ногин, CEO United Content Hub, который имеет большую экспертизу в создании и продвижении кинотеатральных продуктов.

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"Мы в 1+1 media много экспериментируем с контентом и ищем новые формы его дистрибуции. 2024 год был насыщенным на партнерства, мы поддерживали большое количество национальных кинотеатральных премьер, и понимаем, что готовы сами создавать проекты такого масштаба. Поэтому уже активно работаем над нашим первым полным метром о Рождестве. Это очень светлая история, которая подарит миллионам украинцев тепло, добро и немного магии. Поэтому до встречи в кинотеатрах", - отметил Максим Кривицкий, директор Телевизионного бизнеса 1+1 media.

Татьяна Шулика, руководитель управления производства художественных проектов 1+1 Production, в специальном интервьюдля сайта телеканала 1+1 раскрыла детали будущего проекта и отметила, что сначала с оригинальной идеей фильма команда пришла к FILM.UA Group, однако в результате не удалось достичь договоренностей. Поэтому проект создается самостоятельно в партнерстве с командой Андрея Ногина.

В целом идея фильма возникла в 2023 году, а уже в 2024 - Татьяна Шулика и ее соавтор Тамара Грантовская выиграли сценарный грант от Netflix и активно работали над проектом с командой топовых специалистов индустрии.

"Мы уже год активно работаем над полным метром - это будет прекрасная рождественская история-сказка под рабочим названием "Самое искреннее желание Веры", идея которой возникла в 2023 году, когда мы впервые встречали Рождество именно 25 декабря. Тогда украинские семьи столкнулись с определенным хаосом в праздничных традициях и волшебниках. Каждый строил какую-то свою систему: кому писать традиционные письма? От кого и в какую дату ждать чуда? Наш фильм исследует коренные традиции украинцев, поможет разобраться в ситуации и сформировать новые современные семейные обычаи празднования зимних праздников. В прошлом году мы выиграли сценарный грант от Netflix с этой идеей и уже работаем над финальными драфтами сценария. Открыли в этом проекте для себя огромную вселенную, видим в нем перспективу и планируем уже в конце 2025 года подарить украинцам столь необходимую зимнюю сказку", - отметила Татьяна Шулика, руководитель управления производства художественных проектов 1+1 Production.

Съемки проекта начнутся вскоре, поэтому следите за деталями на сайте и в соцсетях 1+1 media.

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