Сколько выходных в марте 2023 нас ждет и как будем отмечать Международный женский день.

В первом весеннем месяце есть один праздничный день, который ждут все женщины - 8 Марта. Будет ли он выходным, сколько рабочих дней в месяце и сколько выходных в марте 2023 всего - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, какие будут праздники и выходные в феврале 2023 и как отдыхаем.

Выходные дни в марте 2023 - как отдыхаем

В первом месяце весны 31 день, из них - 23 рабочих дня и 8 официальных выходных.

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Выходные дни марта: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Среди выходных дней нет праздника 8 марта, хотя согласно статье 73 Кодекса законов о труде, должен быть выходным днем. Ранее мы подробно рассказывали, почему выходной на 8 марта 2023 может быть рабочим днем.

Праздники в марте 2023 - календарь

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

8 марта - Международный женский день.

9 марта - Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко.

12 марта - День землеустроителя Украины.

13 марта - Международный день планетариев.

14 марта - Международный день числа "Пи", День украинского добровольца.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта - День святого Патрика.

18 марта - Международный день сна.

19 марта - Международный день клиента.

20 марта - Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта - День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта - Всемирный день метеорологии.

24 марта - Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ, Час Земли.

26 марта - День Национальной гвардии Украины.

27 марта - Международный день театра, а также День нефролога.

Также напомним, что в этом месяце состоится переход на летнее время. B ночь на 26 марта 2023 года стpелки часов переводят нa час вперед.

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