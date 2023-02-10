УНИАН рассказал, какими будут выходные в честь Международного женского дня в 2023 году.

Международный женский день 8 марта любят все украинки. Украина является одной из немногих стран мира, где этот праздник является официальным выходным днем для всех граждан.

С приближением весны многих украинцев интересует вопрос - будет ли в 2023 выходной на 8 марта, или во время военного положения его отменят?

Выходной на 8 марта в Украине в 2023 году

8 марта в 2023 году выпадает на среду. Этот день должен был быть выходным для украинцев. Однако согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Видео дня

Таким образом, официального выходного 8 марта украинцы не получат. Впрочем, решение о предоставлении выходного дня каждый работодатель принимает индивидуально. В негосударственных компаниях работникам могут (но не обязаны) одобрить выходной на Международный женский день.

Помимо 8 марта, выходных в 2023 году также не будет на Пасху, Троицу и День независимости Украины. Однако если военное положение к тому времени закончится, то украинцам вернут дни отдыха.

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