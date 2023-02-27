Важнейшие даты, поминальные дни и церковные праздники в марте.

В марте 2023 будет несколько важных религиозных праздников и событий. На первый месяц весны выпадает Великий пост 2023, а также три родительские субботы и дни памяти разных святых. Более подробно - в православном календаре на март 2023 от УНИАН.

Ранее мы рассказывали, какие молитвы в Великий пост 2023 нужно читать.

Православные праздники в марте 2023 - календарь

В марте 2023 года практически каждый день будут отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.

Видео дня

1 марта - мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;

2 марта - преподобного Феодора Киево-Печерского;

3 марта - святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;

4 марта - апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;

5 марта - 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;

6 марта - 2-я неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофия, святых Евстахия и Георгия;

7 марта - обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;

8 марта - священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;

9 марта - первое и второе обретение Честной Главы св.Иоанна Предтечи;

10 марта - святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;

11 марта - святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста;

12 марта - 2-е воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;

13 марта - 3-я неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;

14 марта - преподобномученицы Евдокии;

15 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

17 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

18 марта - святого Конона Мандонского; поминальная 3-я суббота Великого поста;

19 марта - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

20 марта - 4-я неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;

21 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

22 марта - 40-а мучеников Севастийских;

23 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

24 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

25 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;

26 марта - 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;

27 марта - 5-я неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;

28 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

29 марта - мученика Савина, священномученика Александра;

30 марта - четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божьего, мученика Марина;

31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

Посты в марте 2023

На март 2023 года выпадает Великий пост. В это период следует отказаться от пищи животного происхождения, по понедельникам, средам и пятницам - придерживаться сухоядения, во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, а в выходные - горячая еда с растительным маслом.

Более подробно о том, как правильно питаться, можно посмотреть в календаре по дням на Великий пост 2023.

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