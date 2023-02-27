В марте 2023 будет несколько важных религиозных праздников и событий. На первый месяц весны выпадает Великий пост 2023, а также три родительские субботы и дни памяти разных святых. Более подробно - в православном календаре на март 2023 от УНИАН.
Ранее мы рассказывали, какие молитвы в Великий пост 2023 нужно читать.
Православные праздники в марте 2023 - календарь
В марте 2023 года практически каждый день будут отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.
1 марта - мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
2 марта - преподобного Феодора Киево-Печерского;
3 марта - святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
4 марта - апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;
5 марта - 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;
6 марта - 2-я неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофия, святых Евстахия и Георгия;
7 марта - обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
8 марта - священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
9 марта - первое и второе обретение Честной Главы св.Иоанна Предтечи;
10 марта - святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
11 марта - святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста;
12 марта - 2-е воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
13 марта - 3-я неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
14 марта - преподобномученицы Евдокии;
15 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
17 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
18 марта - святого Конона Мандонского; поминальная 3-я суббота Великого поста;
19 марта - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
20 марта - 4-я неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
21 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
22 марта - 40-а мучеников Севастийских;
23 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
24 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
25 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;
26 марта - 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
27 марта - 5-я неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
28 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
29 марта - мученика Савина, священномученика Александра;
30 марта - четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божьего, мученика Марина;
31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
Посты в марте 2023
На март 2023 года выпадает Великий пост. В это период следует отказаться от пищи животного происхождения, по понедельникам, средам и пятницам - придерживаться сухоядения, во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, а в выходные - горячая еда с растительным маслом.
Более подробно о том, как правильно питаться, можно посмотреть в календаре по дням на Великий пост 2023.