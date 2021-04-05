В мае украинцев порадуют сразу несколькими официальными выходными днями.

В мае 2021 украинцы два раза получат дополнительные выходные. Такое обилие дней для отдыха обеспечат сразу три крупных официальных праздника.

Когда отдыхаем в мае 2021

Первые дни мая встретят нас длительными выходными. 1 мая отмечается День труда, который является официальным выходным днём. 2 мая празднуется православная Пасха, которая также подарит нам выходной. Поскольку оба праздника выпадают на субботу и воскресенье, выходные будут перенесены на ближайшие рабочие дни.

Таким образом, понедельник и вторник 3 мая и 4 мая будут выходными днями в 2021 году. Май начнется с четырехдневных выходных.

Следующий нерабочий день ожидает украинцев в понедельник 10 мая - в это день мы будем отдыхать за День победы 9 мая, который также является официальным праздником.

Всего в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней.

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Автор: Екатерина Пулатова