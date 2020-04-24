Выходные дни в мае: как украинцы будут отдыхать на майские праздники

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

Читайте также24 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

9 мая в Украине отмечается День победы. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число. Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Кроме того, 8 мая – День памяти и примирения – будет рабочим, но укороченным на один час.

Календарь выходных в мае 2020

1 мая , пятница - День труда

, пятница - День труда 9 мая , суббота - День победы

, суббота - День победы 11 мая , понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы

, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Ранее УНИАН рассказал, сколько и когда украинцы будут отдыхать в апреле 2020 года.