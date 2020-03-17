Выходные и праздники в апреле: сколько дней будут отдыхать украинцы
Второй месяц весны не так богат на большое количество праздников. Но, все же, в нем есть дополнительные выходные, которые позволят украинцам растянуть отдых, не на два традиционных дня, а сразу на три. О том, сколько дней в апреле придется работать, а сколько отдыхать, и почему - читайте ниже.
Апрель-2020: основные праздники
- 1 апреля - День смеха;
- 7 апреля - Благовещение;
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, День авиации и космонавтики;
- 18 апреля - День окружающей среды;
- 19 апреля - Пасха;
- 23 апреля - Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля - День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС).
Сколько выходных и рабочих дней в апреле
В апреле всего 30 дней. В апреле 2020 года из них рабочих 21, выходных - 9. Отдыхать будем традиционно по субботам и воскресеньям (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 апреля), а также в понедельник, 20 апреля. В этот день переносится выходной за Пасху, которая в нынешнем году выпала на 19 число. Таким образом, в Украине в течение 18, 19 и 20 апреля будет удлиненный трехдневный уик-энд.
Пасха-2020: особенности праздника
Наиболее важным праздником в апреле 2020 года является Пасха. День Воскресения Христова является главным праздником в христианском мире.
Ежегодно Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. К этому празднику готовятся в течение недели - по количеству дней, проведенных Иисусом в пустыне. Светлому Христову Воскресению предшествует Великий пост, а неделю перед Пасхой именуют Страстной.