Выходные и праздники в апреле: сколько дней будут отдыхать украинцы

Главный праздник второго месяца весны - Светлое Христово Воскресение.

Второй месяц весны не так богат на большое количество праздников. Но, все же, в нем есть дополнительные выходные, которые позволят украинцам растянуть отдых, не на два традиционных дня, а сразу на три. О том, сколько дней в апреле придется работать, а сколько отдыхать, и почему - читайте ниже.

Апрель-2020: основные праздники

1 апреля - День смеха;

7 апреля - Благовещение;

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, День авиации и космонавтики;

18 апреля - День окружающей среды;

19 апреля - Пасха;

23 апреля - Всеукраинский день психолога;

26 апреля - День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС).

Сколько выходных и рабочих дней в апреле

В апреле всего 30 дней. В апреле 2020 года из них рабочих 21, выходных - 9. Отдыхать будем традиционно по субботам и воскресеньям (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 апреля), а также в понедельник, 20 апреля. В этот день переносится выходной за Пасху, которая в нынешнем году выпала на 19 число. Таким образом, в Украине в течение 18, 19 и 20 апреля будет удлиненный трехдневный уик-энд.

Пасха-2020: особенности праздника

Наиболее важным праздником в апреле 2020 года является Пасха. День Воскресения Христова является главным праздником в христианском мире.

Ежегодно Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. К этому празднику готовятся в течение недели - по количеству дней, проведенных Иисусом в пустыне. Светлому Христову Воскресению предшествует Великий пост, а неделю перед Пасхой именуют Страстной.