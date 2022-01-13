Весна в 2022 году на самом деле наступает не раз – так что отпраздновать успеет каждый: и традиционалисты, и приверженцы науки, и язычники.

Холодная зима с ее гололедом, страшными градусами и еще более пугающими тарифами на отопление не вечна. Первый день весны уже близко. Причем таких дней будет семь.

Когда наступает весна в 2022 году

Календарнаявесна начинается 1 марта и продлится до 31 мая. Это самое привычное нам понятие весны.

Второй раз календарная весна наступит по старому стилю: это произойдет 14 марта.

Читайте такжеВесенние каникулы 2022: Украина приготовила дополнительные выходные в мартеАстрономическая весна связана не с календарем, а с движением Солнца по эклиптике. Иными словами, это весеннее равноденствие, когда день становится длиннее ночи. А день весеннего равноденствия в 2022 году выпал на 21 марта. Эта дата до сих пор считается началом весны для солнцепоклонников. А на Ближнем Востоке, в Азербайджане, в Средней Азии, Иране и некоторых регионах Турции это еще и Новый год: там в этот день отмечают праздник Новруз (Навруз). Такая весна закончится 21 июня.

Метеорологическая весна вступает в свои права, когда среднесуточная температура перестает опускаться ниже нуля. У этого периода нет точной даты, но в наших широтах это обычно середина марта.

Есть еще климатическая весна: ее дату объявляет Укргидрометцентр, основываясь на своих погодных наблюдениях. В 2021 году она, например, была поздней – аж 5 апреля. Но если верить приметам, то в этом году это должно случиться раньше. Так как Пасха у православных выпала на 24 апреля, а это ранняя дата для Воскресения Господнего.

Фенологическая весна также связана с показателями среднесуточной температуры – но в этом случае градусник уже должен показывать не ниже 5 градусов в течение всех суток. Распознать такую весну можно и визуально: в это время начинает зеленеть трава, а на деревьях набухают первые почки.

И седьмая весна связана непосредственно с народными приметами: наши предки первым весенним днем считали день прилета грачей. Обычно это происходит уже после того, как полностью сойдет снег.

Какой будет весна 2022 в Украине

Львовские суслики уже посулили нам, что погода весной 2022 года в Украине будет теплой.

А вот синоптики столь долгосрочные прогнозы давать опасаются. Исключением был народный синоптик Леонид Горбань, который, к сожалению, умер в октябре прошлого года.

Впрочем, в своей книге "Погода до 2030 года" Горбань обещал, что весна 2022-го будет поздней, промерзлой и влажной, пишет Сегодня. Ночные заморозки он спрогнозировать вплоть до середины апреля, а приход устойчивого тепла – лишь в мае. Причем под конец последнего весеннего месяца народный синоптик посулил уже адскую жару.

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