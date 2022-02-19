Когда освящают вербу в церкви и в чем суть одного из главных христианских праздников - узнайте на УНИАН.

Вербное воскресенье - двунадесятый праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и смерти. В этот день православные верующие ходят в церковь, освящают вербу и проводят различные ритуалы, чтобы укрепить здоровье. УНИАН расскажет, что нужно делать в Вербное воскресенье, а от каких действий лучше отказаться.

Ранее мы говорили о том, когда наступит Мясопустная родительская суббота 2022.

Вербное воскресенье 2022 - дата и история

В этом году священная дата выпадает на 17 апреля - за неделю до того, как наступит еще один важный праздник - Пасха 2022. В это время уже идет Великий пост - самый строгий пост в году.

Дерево верба выбрано неслучайно - веточки символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса, когда он входил в Иерусалим. Учитывая то, что на территории Украины пальмы естественным образом не растут, их заменили на вербу, как символ новой жизни и пробуждение после долгого сна.

Что нужно нести в церковь на Вербное воскресенье

Верующие в этот день ходят на службу в храм, где освящают ветви вербы. Можно также поставить свечу за здравие и помолиться святым о благополучии в своей семье. После этого нужно прийти домой, отхлестать веточками болеющих и сказать:

Святой Дух, через вербу входи – болезнь уводи. Верба придет – болезнь унесет.

Такой ритуал принесет им счастье и здоровье. Сами веточки оставляют до следующего года - их присутствие в доме отгоняет злых духов.

Издавна на Руси женщины пекли печенье с добавлением вербных почек - верили, что тот, кто съесть угощение, будет здоровым. Скармливали выпечку и скоту, чтобы защитить поголовье от болезней. Также было принято делать отвар из вербных почек и купать в нем маленьких детей, даруя растущему организму силы.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Православная церковь в этот день запрещает совершать очень многие действия:

стирать, убирать, гладить, делать ремонт;

рукодельничать, вышивать и вязать;

готовить горячие блюда;

ссориться, обижаться, сплетничать;

устраивать застолья, венчаться, жениться, крестить детей.

Вербное воскресенье приходится на период поста, поэтому в этот день запрещено употреблять пищу животного происхождения. Но церковь дает послабление и разрешает съесть немного рыбы и выпить вина. В целом, на праздничном столе должны присутствовать блюда только из растительных компонентов.

Вербное воскресенье - приметы и поверья

В старину считалось, что если на Вербов день хорошая и ясная погода, то летом будет богатый урожай фруктов. Если вы хотите, чтобы в доме царил достаток и благополучие - посадите или пересадите любое комнатное растение. Ранее мы подробно рассказывали о том, как ухаживать за растениями в феврале 2022.

Девушка, которая хочет скоро выйти замуж, должна освятить веточки вербы, поставить их у изголовья кровати и весь день думать о любимом человеке. Также существует поверье, что для привлечения удачи нужно съесть 3 вербовых почки перед важным событием.

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