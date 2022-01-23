Как правильно ухаживать за цветами в горшках в феврале 2022 - узнайте на УНИАН.

Всё живое на планете подвержено влиянию луны и комнатные растения - не исключение. В зависимости от дня недели и положения спутника Земли цветы будут лучше или хуже реагировать на ваши действия. УНИАН расскажет, как ухаживать за растениями в феврале 2022 года.

Ранее мы составляли подробный посевной календарь на февраль для работ в саду и огороде.

Лунный календарь на февраль 2022 - благоприятные даты

Прежде, чем производить какие-либо манипуляции с цветами, сверяйтесь с графиком луны и астрологическим прогнозом на месяц.

1 февраля - от полива и удобрений лучше воздержаться, день оптимален для пересадки лиственных растений.

2 февраля - пересаживайте клубневые и луковичные цветы.

3 февраля - дата подходит для уборки домашнего сада, ухода за листьями растений и приведения в порядок вашего рабочего пространства.

4 февраля - можно пересаживать любые растения, обрезать веточки и убирать засохшие листья.

5 февраля - продолжайте делать то, что начали 4 февраля, можете высадить съедобные зеленые растения.

6 февраля - пересаживайте декоративно-цветущие культуры, оптимально продолжать высадку съедобных растений.

7 февраля - идеальная дата для рыхления почвы в горшках и обработки цветов от вредителей.

8 февраля - можно выполнять любые работы с комнатными зелеными питомцами.

9 февраля - поливайте и пересаживайте цветы.

10 февраля - удачный день для ухода за рабочим инвентарем, закупки необходимых удобрений, а также борьбы с вредителями.

11 февраля - ничего не делайте, лучше потратить свое время на планирование весеннего сезона.

12 февраля - неблагоприятный день, астрологи вообще не рекомендуют заниматься садоводством.

13 февраля - можно пересаживать, поливать и удобрять растения.

14 февраля - продолжайте то, что начали делать днем ранее.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на февраль: благоприятные и неудачные дни15 февраля - неудачная дата для работы с цветами, отложите свои планы на другой день.

16 февраля - займитесь подготовкой инструментов, удобрений и инвентаря для последующих работ.

17 февраля - хороший день для пересадки комнатных цветов в горшках.

18 февраля - благоприятная дата, можно заниматься любыми делами, связанными с растениями.

19 февраля - продолжайте делать то, что начали 18 февраля.

20 февраля - можно пересаживать вьющиеся растения, а также бороться с вредителями и насекомыми.

21 февраля - оптимально продолжать пересадку вьющихся растений, день также подходит для рыхления почвы и обработки цветов от насекомых.

22 февраля - наиболее благоприятный день месяца, можно совершать любые действия с растениями на ваш вкус.

23 февраля - можно пересаживать растения, рыхлить почву, а также посадить несколько семян декоративных культур.

24 февраля - астрологи советуют выполнять работы двух предыдущих дней на выбор.

25 февраля - не особенно удачный день, устройте себе выходной.

26 февраля - посвятите день избавлению цветов от насекомых и вредителей, обработайте зеленого домашнего питомца.

27 февраля - отложите свои дела на другой, более удачный день.

28 февраля - можно выполнять любые работы с растениями, кроме пересадки.

Внимательно изучив лунный календарь ухода за комнатными цветами на февраль 2022, вы сможете обеспечить им комфортные условия для жизни. Не забывайте и об основных рекомендациях флористов, чтобы случайно не навредить растениям.

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