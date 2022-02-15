Родительские субботы в православном календаре - это дни, когда люди поминают усопших. Такие субботы наступают перед мясопустными неделями - в преддверии постов. УНИАН расскажет, когда наступит родительская суббота в феврале 2022 и какие традиции существуют в эту дату.
Ранее мы говорили о том, когда начинаются посты в 2022 году.
- Когда Вселенская родительская поминальная суббота
- Что нужно делать в мясопустную субботу
- Что нельзя в родительскую субботу
Когда Вселенская родительская поминальная суббота
В 2022-м году первая родительская суббота выпадает на 26 февраля. Воскресенье 27 числа - это "мясопустная неделя", в этот день можно в последний раз есть пищу животного происхождения. Дальше начинается Масленица 2022, а с 7 марта - Великий пост 2022.
Второе название мясопустной недели - "малая Масленица", так как день поминания усопших приходится на последнюю субботу перед праздником. В эту дату церковные служители читают молитвы в храмах и проводят службы, а люди ставят свечи за упокой и отпущение грехов.
Что нужно делать в мясопустную субботу
Издавна хозяйки на февральскую поминальную субботу пекли блины. Первый блин нужно было положить на полку, где стоят иконы, а второй - на подоконник. Остальные угощения делили на части: половину несли на кладбище, а вторую половину раздавали бездомным.
Вечером родительской субботы нужно было устраивать семейный ужин, количество блюд на котором должно быть нечетным. На столе обязательна кутья - традиционное блюдо из пшеницы с добавлением меда.
В этот день верующим нужно:
- сходить в храм, подать записку и помолиться за упокой души;
- подавать милостыню, приносить продукты в церковь;
- кормить бездомных животных;
- поехать на кладбище, навести там порядок.
Блюда на вашем столе должны быть приготовлены, согласно правилам поста. Алкоголь православной церковью не запрещен, но регулируйте его количество - это всё-таки поминки, а не вечеринка.
Что нельзя в родительскую субботу
Кроме традиционных действий, существуют и ограничения, которые нужно учитывать, чтобы не навлечь на себя тяжкий грех. Вселенная родительская суббота не предполагает:
- наличия на могилах родственников алкоголя и сигарет;
- отчаянной скорби - помните, что человек ушел в лучший, иной мир;
- тяжелой физической работы;
- конфликтов и сквернословия.
Христиане в эту дату не должны устраивать праздники, свадьбы, танцевать или веселиться. Поминальная суббота - энергетически мощный день, своими действиями вы будете разгневать небожителей.