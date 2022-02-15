Что нужно делать в мясопустную субботу, а какие действия считаются грехом - выяснил УНИАН.

Родительские субботы в православном календаре - это дни, когда люди поминают усопших. Такие субботы наступают перед мясопустными неделями - в преддверии постов. УНИАН расскажет, когда наступит родительская суббота в феврале 2022 и какие традиции существуют в эту дату.

Ранее мы говорили о том, когда начинаются посты в 2022 году.

Когда Вселенская родительская поминальная суббота

В 2022-м году первая родительская суббота выпадает на 26 февраля. Воскресенье 27 числа - это "мясопустная неделя", в этот день можно в последний раз есть пищу животного происхождения. Дальше начинается Масленица 2022, а с 7 марта - Великий пост 2022.

Второе название мясопустной недели - "малая Масленица", так как день поминания усопших приходится на последнюю субботу перед праздником. В эту дату церковные служители читают молитвы в храмах и проводят службы, а люди ставят свечи за упокой и отпущение грехов.

Что нужно делать в мясопустную субботу

Издавна хозяйки на февральскую поминальную субботу пекли блины. Первый блин нужно было положить на полку, где стоят иконы, а второй - на подоконник. Остальные угощения делили на части: половину несли на кладбище, а вторую половину раздавали бездомным.

Вечером родительской субботы нужно было устраивать семейный ужин, количество блюд на котором должно быть нечетным. На столе обязательна кутья - традиционное блюдо из пшеницы с добавлением меда.

В этот день верующим нужно:

сходить в храм, подать записку и помолиться за упокой души;

подавать милостыню, приносить продукты в церковь;

кормить бездомных животных;

поехать на кладбище, навести там порядок.

Блюда на вашем столе должны быть приготовлены, согласно правилам поста. Алкоголь православной церковью не запрещен, но регулируйте его количество - это всё-таки поминки, а не вечеринка.

Что нельзя в родительскую субботу

Кроме традиционных действий, существуют и ограничения, которые нужно учитывать, чтобы не навлечь на себя тяжкий грех. Вселенная родительская суббота не предполагает:

наличия на могилах родственников алкоголя и сигарет;

отчаянной скорби - помните, что человек ушел в лучший, иной мир;

тяжелой физической работы;

конфликтов и сквернословия.

Христиане в эту дату не должны устраивать праздники, свадьбы, танцевать или веселиться. Поминальная суббота - энергетически мощный день, своими действиями вы будете разгневать небожителей.

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