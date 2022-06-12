Как поздравить с праздником Святой Троицы своих родных - узнайте в материале УНИАН.

Святая Троица 2022 отмечается 12 июня. В этот день православные верующие ходят в церковь, ставят свечи и молятся Всевышнему о том, что для них важнее всего. Вчера христиане встречали еще один важный день, который называется Троицкая родительская суббота - дата, когда, по народным традициям, принято ходить на кладбища и поминать усопших.

УНИАН собрал лучшие открытки с праздником Троицы для вас и ваших близких.

Троица - открытки, поздравления и стихи

Праздник чистый, праздник светлый,

Праздник Троицы Святой!

Пусть исполнятся надежды,

Будет Бог всегда с тобой.

Пусть наполнит ликованием

Душу звон колоколов.

Пусть не будет в твоей жизни

Бед, печалей и врагов.

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

***

От всей души желаем вам

В честь Троицы великой,

Чтобы вас Бог берег, хранил,

Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,

Душевного покоя, мира,

Любви, гармонии в семье.

Пусть будет жизнь счастливой!

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

***

С Троицей вас поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть, простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!

***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!

Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

***

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

С Троицей! Желаю в светлый праздник таких же светлых и радостных чувств и эмоций. Пусть радостная атмосфера праздника наполнит душу теплом и светом. Желаю Божьего благословения, любви, достатка и удачи!

***

С Днем Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

И будет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.

Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды — отведет!

Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний.

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