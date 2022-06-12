Святая Троица 2022 отмечается 12 июня. В этот день православные верующие ходят в церковь, ставят свечи и молятся Всевышнему о том, что для них важнее всего. Вчера христиане встречали еще один важный день, который называется Троицкая родительская суббота - дата, когда, по народным традициям, принято ходить на кладбища и поминать усопших.
УНИАН собрал лучшие открытки с праздником Троицы для вас и ваших близких.
Троица - открытки, поздравления и стихи
Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.
Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
***
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!
Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!
***
С Троицей вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть, простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!
***
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.
В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!
Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
***
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
С Троицей! Желаю в светлый праздник таких же светлых и радостных чувств и эмоций. Пусть радостная атмосфера праздника наполнит душу теплом и светом. Желаю Божьего благословения, любви, достатка и удачи!
***
С Днем Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
И будет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды — отведет!
Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний.