Кого поминают в родительскую субботу перед Троицей и как нужно провести этот день - узнайте в материале УНИАН.

Троица 2022 - двунадесятый праздник, который считается одним из самых главных в православии. Ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому имеет второе название "Пятидесятница". УНИАН расскажет, что нужно принести в церковь на родительскую субботу и каковы традиции этой даты.

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Троицкая родительская суббота в июне 2022 - дата и особенности

В этом году поминальная суббота выпадает на 11 июня. В эту дату поминают усопших, особенно тех, у кого не осталось родственников. В традициях родительской субботы переплетаются славянское язычество и христианское православие. Согласно поверьям, на 50-й день после Пасхи на землю сошел Святой Дух, что стало символом завершения спасения человечества.

Ранее в Троицкую родительскую субботу в церквях поминали только преждевременно усопших - священники выясняли обстоятельства смерти и вносили имена в список. Сейчас можно поминать всех, посещать панихиды в храмах и ходить на кладбища.

Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Православные верующие в этот день ходят на поминальные службы и передают записки для панихиды. Великая панихида в церкви проводится в пятницу, на следующий день священники служат Божественную литургию заупокойную, общую панихиду, а также выступают с проповедями. Также принято читать молитвы в церквях, на могилах и дома. Если у верующего человека нет возможности посетить храм, то можно помолиться в кругу семьи, прочитав "Отче наш".

Еще одна традиция дня - необходимо подавать милостыню нуждающимся и посещать кладбища. Важно навести порядок в местах упокоения - убрать мусор, посадить цветы, принести постные продукты. Церковь такие действия осуждает, как ритуалы языческие, но украинцы все равно придерживаются традиций своих предков.

Запрещено в поминальный день:

шить, вязать;

заниматься строительством;

работать в огороде;

сквернословить и сплетничать;

пить алкоголь и курить;

поминать усопших плохими словами.

Славяне в эту дату устраивали семейные вечера, так как считали, что поминальный день - это светлый праздник, а не причина для скорби. Христианская церковь к веселью относится скептически и не особенно поддерживает.

Троицкая родительская суббота 2022 - традиции язычества

В старину люди готовили трапезные блюда - варили кутью, яйца красили в зеленый цвет, пекли поминальные блины. Угощения предназначались не только для поминального стола, но и как дар усопшим.

Молодые люди устраивали гуляния, разжигали костры и собирались у водоемов, прогоняя русалок и водяных. В пятницу и в субботу развешивали по дому березовые ветви, чтобы защититься от нечистой силы.

Обязательно в пятницу нужно было сделать генеральную уборку, а затем три дня не подметать полы. По истечении этого срока необходимо тщательно вымести все углы в доме.

Какие молитвы читать в родительскую субботу перед Троицей

Особенно важно для христиан прочесть молитвы, вспоминая о покойных, чтобы их душа не маялась в загробном мире. УНИАН предлагает несколько вариантов.

Молитва о покойных родителях

Господи, услышь наши мольбы о родителях, что покинули эту землю и отправились в Царствие Твое, где жизнь вечная. Лишь Ты способен утешить души наши скорбящие. Прошу, отпусти все грехи ушедшего и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь за душу раба Божьего (имя) с верою и надеждою на утешение. Не оставь меня одного в печали скорбящей, помоги пережить утрату. Отпусти ему все грехи, позволь душе упокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и восславлю имя Твое, Господь наш! Ибо ты Отец наш, и лишь ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы забрать после души наши в Царствие Небесное. Да обретем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.

Универсальная молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

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