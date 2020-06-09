Идеальные суши дома: как приготовить вкусное блюдо

Японские суши и роллы несложно приготовить в домашних условиях.

Суши является традиционным блюдом Страны восходящего солнца. Связано это с тем, что рыба и рис, из которых готовятся суши, являются наиболее доступными продуктами в данном регионе.

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Когда слово "суши" обозначало рыбные заготовки в Японии. В том виде, в котором японское блюдо знают и любят современные люди, они появились в начале прошлого века. С тех пор вид и состав суши практически не изменился.

Классические суши имеют овальную форму и представляют собой своеобразную лепешку из риса, на который кладут небольшой кусочек рыбы и все это перевязывают тонкой полоской водоросли нори.

Роллы – один из видов суши. Именно они получили самое широкое распространение и признание потребителей. Название "ролл" в переводе с английского означает "скручивать". Обычно начинка ролла оборачивается в лист водоросли нори, иногда в тонкий омлет или в соевую "бумагу". Все чаще роллы скручивают таким образом, что лист нори внутри, а рис или начинка – снаружи.

Роллы с семгой и огурцом

Ингредиенты на 2 порции

Рис – 1 ст.

Нори – 3 листа

Филе семги – 150 г

Огурец – 1 шт.

Рисовый уксус – 2-3 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Кунжут – 50 г

Соевый соус – 100 мл

Маринованный имбирь – 50 г

Васаби – 30 г

Промыть рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Поместить рис в емкость для варки и залить водой. Воды должно быть в полтора раза больше, чем риса. Довести рис до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 10-15 минут.

Добавить в рис уксусную заправку. Для этого смешиваем 2-3 ч.л. рисового уксуса, 0,5 ст.л. сахара и 0,25 ч.л. соли. Чтобы соль и сахар быстрее растворились, можно нагреть полученную смесь в микроволновой печи или на печи.

Нарезать семгу и огурец полосками. На коврик положить лист водорослей нори блестящей стороной вниз. Разложить на нори сваренный рис, оставив с одного края 1,5 см свободного места. Выложить в ряд семгу и огурец, после чего с помощью бамбукового коврика закрутить все в ролл.

Нарезать роллы с семгой и огурцом, предварительно немного смочив нож. Подавать на стол вместе с васаби, имбирем, соевым соусом и жареным кунжутом.

Роллы "Филадельфия"

Ингредиенты на 4 порции

Нори – 10 г

Лосось – 200 г

Крем-сыр – 200 г

Огурцы – 150 г

Кунжут – 5 г

Круглый рис – 1 ст.

Вода – 250 мл

Рисовый уксус – 3 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Соевый соус – по вкусу

Для суши нужно правильно отварить рис – подойдет любой круглый рис. Его тщательно промываем, заливаем чистой водой и ставим на сильный огонь, доводим до кипения. Соотношение воды и риса здесь 1:1,5.

После закипания уменьшаем огонь до минимума и варим рис на самом слабом огне 15 минут, крышку не открываем и не перемешиваем.

Тем временем готовим заправку для риса. В рисовый уксус добавить соль и сахар, хорошо перемешать.

Можно сразу же очистить и нарезать огурец полосками.

Снять рис с огня и дать ему постоять еще 10 минут с закрытой крышкой. Рис полить заправкой и перемешать, в идеале деревянной лопаткой. Дать рису немного остыть.

Лист нори разрезать на 2 половинки, коврик для роллов обернуть пищевой пленкой. Руки смочить в воде и на шероховатую сторону листа нори выложить рис тонким слоем.

С помощью коврика аккуратно переворачиваем лист нори рисом вниз. На лист кладем крем-сыр, огурец или авокадо. С помощью циновки аккуратно сворачиваем ролл.

На коврике ровным слоем разложить филе рыбы, завернуть заготовку ролла при помощи того же коврика. Ножом аккуратно нарезать ролл на 6-8 частей.

Запеченные роллы с копченой курицей

Ингредиенты рассчитаны на 4 порции

Рис – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Рисовый уксус – 50 мл

Вода – 1,5 ст.

Копченая курица – 100 г

Мягкий сыр – 100 г

Огурцы – 1 шт.

Нори – 4 г

Твердый сыр – 100 г

Сначала необходимо отварить крупу. Рис лучше использовать специальный для приготовления ролл, но подойдет и круглозерный. Хорошо промыть его, пока вода не станет прозрачной. Положить рис в кастрюлю, залить холодной водой, варить под закрытой крышкой. После закипания, уменьшить огонь до минимума и готовить еще 10 минут.

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Готовим заправку для риса, смешав рисовый уксус с солью и сахаром. Добавить в теплый рис.

На коврик положить лист нори блестящей стороной вниз. Смочить ладони водой и распределить рис на листе, оставляя сверху 3 см. Выложить полоску копченой курицы, сливочный мягкий сыр, и добавить свежего огурца.

Свернуть с помощью коврика лист нори в тугой рулет, чтобы он не разворачивался, свободный край промазываем водой. Нарезать рулет очень острым ножом на 6-8 частей.

Положить нарезанные роллы в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой. Посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую духовку. Как только на роллах образуется сырная корочка, значит блюдо готово.

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