Идеальные суши дома: как приготовить вкусное блюдо
Суши является традиционным блюдом Страны восходящего солнца. Связано это с тем, что рыба и рис, из которых готовятся суши, являются наиболее доступными продуктами в данном регионе.
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Когда слово "суши" обозначало рыбные заготовки в Японии. В том виде, в котором японское блюдо знают и любят современные люди, они появились в начале прошлого века. С тех пор вид и состав суши практически не изменился.
Классические суши имеют овальную форму и представляют собой своеобразную лепешку из риса, на который кладут небольшой кусочек рыбы и все это перевязывают тонкой полоской водоросли нори.
Роллы – один из видов суши. Именно они получили самое широкое распространение и признание потребителей. Название "ролл" в переводе с английского означает "скручивать". Обычно начинка ролла оборачивается в лист водоросли нори, иногда в тонкий омлет или в соевую "бумагу". Все чаще роллы скручивают таким образом, что лист нори внутри, а рис или начинка – снаружи.
Роллы с семгой и огурцом
Ингредиенты на 2 порции
- Рис – 1 ст.
- Нори – 3 листа
- Филе семги – 150 г
- Огурец – 1 шт.
- Рисовый уксус – 2-3 ч.л.
- Сахар – 0,5 ст.л.
- Соль – 0,25 ч.л.
- Кунжут – 50 г
- Соевый соус – 100 мл
- Маринованный имбирь – 50 г
- Васаби – 30 г
Промыть рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Поместить рис в емкость для варки и залить водой. Воды должно быть в полтора раза больше, чем риса. Довести рис до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить 10-15 минут.
Добавить в рис уксусную заправку. Для этого смешиваем 2-3 ч.л. рисового уксуса, 0,5 ст.л. сахара и 0,25 ч.л. соли. Чтобы соль и сахар быстрее растворились, можно нагреть полученную смесь в микроволновой печи или на печи.
Нарезать семгу и огурец полосками. На коврик положить лист водорослей нори блестящей стороной вниз. Разложить на нори сваренный рис, оставив с одного края 1,5 см свободного места. Выложить в ряд семгу и огурец, после чего с помощью бамбукового коврика закрутить все в ролл.
Нарезать роллы с семгой и огурцом, предварительно немного смочив нож. Подавать на стол вместе с васаби, имбирем, соевым соусом и жареным кунжутом.
Роллы "Филадельфия"
Ингредиенты на 4 порции
- Нори – 10 г
- Лосось – 200 г
- Крем-сыр – 200 г
- Огурцы – 150 г
- Кунжут – 5 г
- Круглый рис – 1 ст.
- Вода – 250 мл
- Рисовый уксус – 3 ч.л.
- Сахар – 0,5 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Соевый соус – по вкусу
Для суши нужно правильно отварить рис – подойдет любой круглый рис. Его тщательно промываем, заливаем чистой водой и ставим на сильный огонь, доводим до кипения. Соотношение воды и риса здесь 1:1,5.
После закипания уменьшаем огонь до минимума и варим рис на самом слабом огне 15 минут, крышку не открываем и не перемешиваем.
Тем временем готовим заправку для риса. В рисовый уксус добавить соль и сахар, хорошо перемешать.
Можно сразу же очистить и нарезать огурец полосками.
Снять рис с огня и дать ему постоять еще 10 минут с закрытой крышкой. Рис полить заправкой и перемешать, в идеале деревянной лопаткой. Дать рису немного остыть.
Лист нори разрезать на 2 половинки, коврик для роллов обернуть пищевой пленкой. Руки смочить в воде и на шероховатую сторону листа нори выложить рис тонким слоем.
С помощью коврика аккуратно переворачиваем лист нори рисом вниз. На лист кладем крем-сыр, огурец или авокадо. С помощью циновки аккуратно сворачиваем ролл.
На коврике ровным слоем разложить филе рыбы, завернуть заготовку ролла при помощи того же коврика. Ножом аккуратно нарезать ролл на 6-8 частей.
Запеченные роллы с копченой курицей
Ингредиенты рассчитаны на 4 порции
- Рис – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 0,5 ст.л.
- Рисовый уксус – 50 мл
- Вода – 1,5 ст.
- Копченая курица – 100 г
- Мягкий сыр – 100 г
- Огурцы – 1 шт.
- Нори – 4 г
- Твердый сыр – 100 г
Сначала необходимо отварить крупу. Рис лучше использовать специальный для приготовления ролл, но подойдет и круглозерный. Хорошо промыть его, пока вода не станет прозрачной. Положить рис в кастрюлю, залить холодной водой, варить под закрытой крышкой. После закипания, уменьшить огонь до минимума и готовить еще 10 минут.
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Готовим заправку для риса, смешав рисовый уксус с солью и сахаром. Добавить в теплый рис.
На коврик положить лист нори блестящей стороной вниз. Смочить ладони водой и распределить рис на листе, оставляя сверху 3 см. Выложить полоску копченой курицы, сливочный мягкий сыр, и добавить свежего огурца.
Свернуть с помощью коврика лист нори в тугой рулет, чтобы он не разворачивался, свободный край промазываем водой. Нарезать рулет очень острым ножом на 6-8 частей.
Положить нарезанные роллы в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой. Посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую духовку. Как только на роллах образуется сырная корочка, значит блюдо готово.
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