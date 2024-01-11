Как оказалось, новые начинания в этот день приведут к краху.

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут провожать Старый Новый год. В этот день принято посещать своих родных и близких, чтобы еще раз пожелать им всего лучшего в жизни.

Однако не все знают, что на Старый Новый год 2024 нужно придерживаться нескольких правил, чтобы не накликать беду.

УНИАН рассказывает, что можно, что нельзя делать 14 января 2024 года.

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Что нельзя делать 14 января на Старый Новый год - запомните это

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН поделился, что 13 и 14 января нельзя начинать что-то новое, потому что все эти дела потерпят крах.

"Нельзя начинать новые дела из-за Черной Луны. Чертова дюжина не способствует развитию, от человека мало что зависит. Также я не рекомендовал бы подписывать документы, потому что можно нарваться на мошенников и попасть в просак", - говорит Росс.

При этом он уточнил, что в эти даты можно избавляться от всего старого. Поэтому, если вы думали, можно ли убираться 14 января, то ответ очевиден.

"Можно перебирать вещи в шкафу, наводить порядок в доме, выносить мусор, Однако, нельзя выносить мусор после захода солнца. Это обязательно нужно делать утром, в любой день", - добавил эксперт.

Кроме того, Влад Росс рассказал, что не стоит переживать о том, что 2024 год будет кармическим. Согласно нумерологии, цифра этого года - 8, а она связана с освобождением.

"8 связана с переменами, очищением от любой кармы. Если хотите освободиться от кармы, то делайте это в 2024 году. Бросьте пить, курить, займитесь спортом, поменяйте место жительства. Все это будет очень удачно", - подытожил астролог.

Теперь вы знаете, что можно, а что нельзя делать 14 января. Надеемся, эти простые советы помогут вам привлечь в свою жизнь все только самое лучшее и спасут вас от бед.

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