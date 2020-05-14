Хрустящий, сочный и ароматный штрудель: как приготовить невероятный десерт

Штрудель с яблоками или же с другой начинкой получается очень красивым и невероятно вкусным. Этот нежный десерт никого не оставит равнодушным.

"Штрудель" в переводе означает "водоворот", и этот пирог действительно закручивают в виде водоворота или рулета. Считается, что его придумали в Австрии, и до сих пор классическим называют Венский штрудель с яблоками, изюмом и корицей.

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Готовится настоящий штрудель (струдель) из очень тонкого, почти прозрачного, теста. Большое количество сочной начинки – это еще одна особенность данной выпечки. Начинка может самой разнообразной: как сладкой – яблоки, малина, клубника, вишня, орехи; так и несладкой – сыр, картошка или мясо.

Этот хрустящий, нежный, ароматный десерт никого не оставит равнодушным, а приготовить его не составит больших трудностей. Запеченный до золотистой корочки традиционный Венский штрудель особенно сочетается с шариком мороженого и чаем или кофе.

Классический штрудель с яблоками

Мука – 250 г + для посыпки

Яблоки – 2 кг

Яйца – 1 шт.

Сахар – 100 г

Сливочное масло -100 г

Корица – 2 ч. л.

Изюм – 150 г

Лимон – 1 шт.

Вода – 100 мл

Ванильный сахар – по вкусу

Панировочные сухари – 100 г

Сахарная пудра – по вкусу

Соль – щепотка

Растительное масло -1 ст. л. + для смазывания

Ингредиенты рассчитаны на два штруделя.

Просеять муку в миску, сделать внутри углубление, вбить туда яйцо, добавить соль и масло. Влить немного теплой воды и перемешать. Когда тесто начнет собираться в комок, продолжите месить его руками. Несколько раз бросить его на стол и снова хорошенько помять. Готовое тесто должно стать эластичным и мягким.

Разрезать его на две части, сделать из каждой шар и смазать маслом. Выложить шарики на тарелку на небольшом расстоянии друг от друга. Большую миску сполоснуть кипятком, вытереть насухо и накрыть ею тесто, чтобы внутри сохранилось тепло. Оставить тесто на полчаса.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и нарезать очень тонкими пластинками. Добавить к ним мелко натертую цедру лимона, сок половины или целого лимона, обычный и ванильный сахар, корицу и изюм (их можно заранее замочить в кипятке, чтобы набухли). Тщательно перемешать начинку.

Сухари слегка обжарить на сухой горячей сковороде, постоянно помешивая.

На столе расстелить большой кусок хлопчатобумажной ткани, полотенце или скатерть, присыпать мукой. Выложить туда одну часть теста. Затем сплющить шарик, прихлопывая ладонью и переворачивая несколько раз. Раскатать тесто скалкой, переворачивая несколько раз.

Аккуратно поднять его, накинув на тыльную сторону руки. Обе ладони сложите в кулаки. Проворачивая тесто по кругу на кулаках, растягивать в разные стороны. Оно должно стать очень тонким, буквально прозрачным. Выложить тесто на ткань и придать ему форму прямоугольника, вытягивая в нужные стороны.

Растопить половину сливочного масла и смазать им тесто. Присыпать половиной сухарей и пудрой, не доходя до краев несколько сантиметров. Распределить половину начинки с одного края теста.

Руками или с помощью ткани накинуть на начинку боковые стороны теста. С помощью ткани свернуть штрудель. Поместить заготовку на пергамент швом вниз.

Смазать штрудель маслом и переложить на противень с пергаментом. Выпекать в разогретой до 200°C духовке в течение 30-40 минут, пока тесто не подрумянится.

Штрудель с капустой и копченой грудинкой

Грудинка копченая – 150 г

Капуста белокочанная – 1,5 кг

Лук репчатый (100 г) – 1 шт.

Мука пшеничная – 250 г

Растительное масло – 10 мл

Сливочное масло (или маргарин) – 150 г

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Тмин – 2 ч.л.

Просеять муку на рабочую поверхность, посолить и сделать внутри углубление. Влить полстакана (125 мл) теплой (не горячей) воды. Слегка смешать воду с частью муки, чтобы она не растеклась во время дальнейшего замешивания.

Отдельно растопить сливочное масло. Влить его в то же углубление.

Аккуратно смешать руками жидкости с мукой, пока все тесто не соберется в ком. Нужно месить тесто не менее 10 минут. Оно должно стать гладким и эластичным. Из готового теста сформировать шар, смазать маслом, накрыть салфеткой или пищевой пленкой и отставить в сторону. Оно должно постоять полчаса при комнатной температуре.

Тем временем приготовим начинку. Капусту очистить от верхних листьев, разделить на несколько частей и тонко нарезать. Можно капусту подготовить и заранее.

Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками.

Отдельно почистить и мелко порубить луковицу.

Взять глубокую сковороду или кастрюлю. Растопить столовую ложку сливочного масла, обжарить на нем кусочки грудинки, добавить лук. Все вместе обжаривать 3-4 минуты, затем положить чайную ложку тмина.

Добавить капусту, посолить, поперчить по вкусу, перемешать и тушить еще 10-15 минут при открытой крышке. Если вся капуста сразу не поместится, то закладывайте ее в кастрюлю частями. Потушив, выключите огонь и оставьте начинку остывать.

Взять кусок чистой льняной ткани, достаточно большой, примерно 1м * 1м. Ткань обильно посыпать мукой, чтобы тесто не прилипало. Так же присыпать мукой тесто сверху. Раскатать тесто настолько тонко, насколько получится. Теперь следует аккуратно вставить руки под него и тыльной стороной ладоней аккуратно растягивать в стороны пока оно не станет прозрачно тонким.

Толстые края теста нужно обрезать. Смазать тесто растопленным маслом, распределить на нем начинку тонким равномерным слоем. Завернуть края на начинку.

Аккуратно свернуть в рулет. Положить штрудель швом вниз на смазанный маслом или застеленный пекарской бумагой противень. Смазать сверху маслом и посыпать тмином. Поставить в заранее разогретую до 200°C духовку и выпекать в течение 30-40 минут. Готовый штрудель слегка остудить. Теплым его легче резать и вкуснее есть.

Штрудель с лососем, шпинатом и сыром

Мука – 185 г + для работы с тестом

Яйцо – 1/2 шт.

Вода – 90 г

Лосось свежий – 350 г

Шпинат свежий – 100 г

Сыр твердый – 100 г

Масло сливочное – 50 г

Сухари панировочные – 20 г

Соль – щепотка + для начинки по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Муку просеять. Нарезать шпинат, а также маленькими кубиками сыр.

Соединить муку с яйцом, солью и теплой водой. Замешать гладкое и однородное тесто. По плотности – как на вареники. Муку добавлять постепенно, подсыпая в процессе вымешивания.

Тесто нужно вымешивать достаточно долго (около 15 мин). Можно даже отбить его об стол. Оно должно получиться мягким и эластичным, совсем не липким.

Емкость, в которой будет тесто, нагревать в СВЧ или обдать кипятком. И емкость, и тесто смазать маслом. Накрыть емкость с тестом полотенцем и оставить на 30-40 минут.

Тем временем приготовить начинку. На небольшом кусочке сливочного масла тушить шпинат буквально 2-3 минуты, чтобы испарилась вся жидкость. Затем посолить и поперчить по вкусу.

Лосось нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить по вкусу.

Включить духовку, устанавливаем температуру 180°C.

Взять полотенце или скатерть. Хорошо присыпать поверхность мукой. И начать тянуть тесто от центра к краям, аккуратно, чтобы не порвать. Или можно просто тянуть тесто в разные стороны, но пытаться сразу придать ему прямоугольную форму. Если на краях возникнут дырочки, их можно обрезать.

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Тесто получится довольно тонким. Смазать пласт теста растопленным сливочным маслом. Оставить только чистым край там, где будет начинка.

Несмазанный край теста хорошо посыпать панировочными сухарями. Сверху на сухари выложить начинку (лосось, шпинат и сыр). И с помощью скатерти начинать сворачивать рулет. Загибать и защипывать края рулета.

Выложить штрудель на пергаментную бумагу, можно смазать растительным маслом. Перенести пергамент с рулетом на противень.

Смазать рулет сверху растопленным сливочным маслом. При желании можно присыпать кунжутом.

Отправить пирог в заранее разогретую духовку и выпекать при 170-180°C примерно 35-40 минут. Но лучше ориентироваться на свою духовку.

Пока штрудель горячий, еще смазать растопленным сливочным маслом. И желательно дать ему немного остыть. Вкусный штрудель готов!