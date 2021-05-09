Красная горка или Фомино воскресенье отмечается через неделю после Пасхи.

Через неделю после Пасхи отмечается веселый народный праздник - Красная горка. Этот день также называется Фомино Воскресенье. Другое название праздника - Антипасха, что в переводе с греческого означает "повторение Пасхи". В народном представлении этот праздник тесно связан с Радоницей и с наступлением весны. Отмечается Красная горка через неделю после Пасхи - в 2021 году это 9 мая.

Что отмечают в Красную горку

Читайте такжеКогда Зеленые праздники 2021: дата Троицы у православных и католиков, история и традицииСогласно Библии, в этот день воскресший Иисус явился своему ученику апостолу Фоме. Ранее Фома не верил в воскрешение Иисуса, но когда Спаситель лично явился ему, апостол уверовал в чудо. Фома Неверующий стал очень ревностным христианином и построил множество храмов.

Красная горка - не только христианский, но и народный праздник. Многие обычаи дня связаны с языческими традициями закликания весны.

Обычаи и традиции на Красную горку

В церкви в этот день последний раз служат литургию по пасхальному чину. Священники посвящают литургию Фоме и воскресшему Иисусу. Также в церквях впервые после Великого поста возобновлялись венчания. Красная горка на Руси всегда была периодом свадеб. Считалось, что заключенный в этот день брак будет очень счастливым, а супруги всегда будут вместе.

Молодежь устраивала веселые гуляния и песни на праздник. На горках и возвышенностях зажигали костры и скатывали по склону пасхальные яйца. На Красную горку водили хороводы, пели веснянки и ходили в гости с подарками и угощениями.

Закликали не только весну, но и недавно поженившихся молодых людей. Молодоженам дарили подарки, пели песни с пожеланиями хорошей судьбы и дразнили. Муж и жена в этот день не должны ссориться, чтобы не навлечь беду. На Красную горку нельзя ходить в гости с пустыми руками, стричь волосы и отказывать сватам.

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Автор: Екатерина Пулатова