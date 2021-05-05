Это день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Радоница, или Родительский день – день особого поминовения усопших. Каждый год он наступает вскоре после Пасхи.

Когда Радоница 2021

Дата Радоницы не является постоянной, ведь зависит от Пасхи. Это девятый день после праздника Светлого Воскресения Христова и вторник после Светлой седмицы.

В 2021 году день Радоницы – это 11 мая.

Что такое Радоница

Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыНазвание поминального дня Радоница происходит от слова "радость". Считается, что в этот день нельзя тосковать по усопшим. Напротив, в Радоницу необходимо верить и сохранять надежду на вечную жизнь и воскресение души в ином виде. Этот день считается Пасхой для усопших.

Начиная с Радоницы в храмах возобновляется совершение панихид (поминальных служб), которых не было в дни Страстной и Светлой седмиц.

В народе широко распространены и другие названия дня, среди которых – гробки, проводы, Красная или Радоническая неделя.

Традиции Радоницы

Утром в Родительский день многие верующие традиционно идут на службу в церковь, чтобы помолиться за умерших родных и близких людей, а также поставить на память о них свечу.

После храма следует обязательно посетить могилы усопших. При этом туда обычно приносят куличи и пасхальные яйца, а также другие праздничные блюда. Однако трапезу на кладбище устраивать не стоит. Вместо этого еду, которую принесли для усопших, лучше отдать нуждающимся. А дома с близкими можно устроить скромный обед.

Кроме того, на Радоницу к могилам родных также приглашают священника, но об этом стоит договориться заранее, ведь желающих будет много.

Что нельзя делать на Радоницу

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаНа Радоницу категорически запрещено спорить, ссориться и сквернословить. Лучше вспоминать усопших добрым словом и проводить время в молитве.

В Родительский день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, в частности, работать на даче. Вместо этого стоит навести порядок на могилах.

В храмах на Радоницу не проводят обряд венчания. Это не связано с поминовением усопших, а скорее с тем, что во вторник и четверг – то есть перед постными днями – церковь не проводит обряд венчания.

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Автор: Алина Вишневская