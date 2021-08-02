Этого библейского пророка очень уважали на Руси.

2 августа в православном календаре отмечается день памяти Ильи Пророка – уважаемого народом святого. В народном представлении Илья является покровителем грозы и молнии, поэтому его часто изображают в грозовых облаках. В Ильин день существует много обычаев и запретов. Считается, что после этого дня нельзя купаться в реке, иначе русалки утянут на дно.

Сегодня в Украине отмечается также профессиональный праздник День ВДВ.

Поздравления с Днем Ильи в стихах и картинках

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

Ільїн день настав, а значить,

З тим вітаю тебе!

Від душі бажаю щастя і удачі,

І збулася, звичайно, щоб мрія.

Нехай переслідує везіння,

Нехай обійме позитив.

Геть йдуть нехай сумніви,

Ну, а поруч буде креатив.

На день Ильин собрали урожаи,

И напекли румяные хлеба.

Вот и второго августа дождались,

Пора готовить наши погреба.

Илья-пророк проедет в колеснице,

Земли властитель и зверей пастух.

К нему вы в милость угодите,

И снизойдет на землю дождик вдруг.

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

Святим пророком був Ілля,

В молитві дощ просив у Бога,

Попередником був Христа,

Великим став пророком.

Бажаю щастя і добра,

Любові, тепла в серцях і світла,

Щоб Слово Боже вам завжди

Плід в життя приносило.

Плід духу: радість, мир, любов,

Довготерпіння і добрість.

Нехай віра наповнює вас,

Праведність і святість!

Читайте такжеКогда Пасха в 2022 году: дата главного христианского праздникаПускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

***

Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!

***

В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.

Поздравления с Днем ангела Ильи

В этот теплый летний день именины у Ильи!

И с подарком в гости мы к тебе пришли!

Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,

Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.

***

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

С днем ангела сейчас, Илья,

Хочу тебя поздравить я,

Хочу здоровья пожелать,

И все на свете успевать,

Пускай всегда тебе везет,

Пускай удача в жизни ждет,

Везенье, радости, успех,

Чтоб стал скорей счастливей всех!

***

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Илья, в день ангела я тебя поздравляю и желаю всегда легко и успешно проходить любой уровень жизненных сложностей, в любом противостоянии выходить победителем, в любых соревнованиях приходить первым и в любом деле добиваться успеха. Никогда не теряй веры в себя и свои силы!

***

Поздравляю тебя, Илюша, а пожелать хочу благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

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Автор: Екатерина Пулатова