2 августа в православном календаре отмечается день памяти Ильи Пророка – уважаемого народом святого. В народном представлении Илья является покровителем грозы и молнии, поэтому его часто изображают в грозовых облаках. В Ильин день существует много обычаев и запретов. Считается, что после этого дня нельзя купаться в реке, иначе русалки утянут на дно.
Сегодня в Украине отмечается также профессиональный праздник День ВДВ.
Поздравления с Днем Ильи в стихах и картинках
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
Ільїн день настав, а значить,
З тим вітаю тебе!
Від душі бажаю щастя і удачі,
І збулася, звичайно, щоб мрія.
Нехай переслідує везіння,
Нехай обійме позитив.
Геть йдуть нехай сумніви,
Ну, а поруч буде креатив.
На день Ильин собрали урожаи,
И напекли румяные хлеба.
Вот и второго августа дождались,
Пора готовить наши погреба.
Илья-пророк проедет в колеснице,
Земли властитель и зверей пастух.
К нему вы в милость угодите,
И снизойдет на землю дождик вдруг.
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
Святим пророком був Ілля,
В молитві дощ просив у Бога,
Попередником був Христа,
Великим став пророком.
Бажаю щастя і добра,
Любові, тепла в серцях і світла,
Щоб Слово Боже вам завжди
Плід в життя приносило.
Плід духу: радість, мир, любов,
Довготерпіння і добрість.
Нехай віра наповнює вас,
Праведність і святість!
Читайте такжеКогда Пасха в 2022 году: дата главного христианского праздникаПускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!
***
Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!
***
В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.
Поздравления с Днем ангела Ильи
В этот теплый летний день именины у Ильи!
И с подарком в гости мы к тебе пришли!
Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,
Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.
***
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
С днем ангела сейчас, Илья,
Хочу тебя поздравить я,
Хочу здоровья пожелать,
И все на свете успевать,
Пускай всегда тебе везет,
Пускай удача в жизни ждет,
Везенье, радости, успех,
Чтоб стал скорей счастливей всех!
***
Ілля – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Илья, в день ангела я тебя поздравляю и желаю всегда легко и успешно проходить любой уровень жизненных сложностей, в любом противостоянии выходить победителем, в любых соревнованиях приходить первым и в любом деле добиваться успеха. Никогда не теряй веры в себя и свои силы!
***
Поздравляю тебя, Илюша, а пожелать хочу благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.
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