Чью память сегодня почитают верующие и что можно делать 1 января - узнайте на УНИАН.

Сегодня православные чтут память преподобного Илии - чудотворца Муромского, который был воином и монахом, служил Отечеству во времена правления Владимира Мономаха. Илья Муромский всю свою жизнь провел в походах, а в преклонных летах принял монашеский постриг и стал вести затворнический образ жизни в Киево-Печерской лавре, там же покоятся его святые мощи.

В честь памяти чудотворца сегодня отмечается народный праздник 1 января - Илии Муромского.

Православный праздник 1 января - день памяти преподобного Григория

Читайте также1 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьГригорий родился и жил в городе Медиолане, где был диаконом. Однажды Григорий повстречал отшельника, который предсказал ему сан епископа и посоветовал отправиться в Александрию.

В то же время эфиопский царь пошел войной против омиритского царя, разбил его и начал распространять в городах христианскую веру. Позднее он попросил прислать ему человека, достойного стать епископом для Омиритского царства. Григорий занял этот пост и многих иудеев обратил ко Христу.

Приметы 1 января

в ночь на 1 января дует сильный ветер - будет хороший урожай фруктов;

утром иней на деревьях - год будет хлебородным;

в этот день встретить первым мужчину - к удаче и благополучию на 12 месяцев;

эхо на улице далеко идет - к сильным морозам.

Что сегодня нельзя делать

Верующие в этот день не выполняют тяжелую и грязную работу - считается, что те, кто нарушает запрет, рискуют весь годом потом возиться с неприятными делами. Также нельзя убирать в доме и заниматься хозяйством - это приведет к бедности и убыткам. Если вам нужно занять денег, выберите для этого другой день - займы 1 января могут привести к вечному состоянию должника.

Что можно делать 1 января

В народе считалось, что в этот день лучше всего просто отдыхать и ничего не делать. Но не лениться, а уделять время себе и своим родным. Торговцам советуют уступить немного в цене первому покупателю, тогда весь будущий год дела будут идти хорошо. Встречать новогодние сутки нужно только в новой одежде и хорошем настроении.

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