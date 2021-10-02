В День уролога профильные врачи принимают поздравления от коллег и родных.

Ежегодно 2 октября в Украине и мире отмечается День уролога. В этот день мы даем дань уважения врачам, которые лечат наши почки и другие органы забрюшинной полости, а также поддерживают мужское здоровье. Впервые праздник отметили в 1869 году.

Поздравления с Днем уролога

Bи уpoлoг – вищий клac

Поважаємо і цінимо ми Bac.

Bcі хвороби Baм пo плeчу

Міцного здоров'я побажати хочу!

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Чтоб в жизни важные моменты,

Обошлись без эксперимента.

Урологи, ловите удачу,

А если отвернётся – дайте сдачи!

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С днем уролога сегодня

Поздравленья принимай!

В кабинете своем шире

Больным двери открывай!

Выслушай все их проблемы,

Исцели их до конца.

Я ума тебе желаю

Восточного мудреца!

Чтоб работать во всю силу,

О работе не жалеть,

В коллективе уваженье

Чтоб всегда тебе иметь!

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Знает каждый, уролог поможет,

От недуга сумеет спасти,

Все проблемы уладить он сможет,

И подход к вам особый найти.

Мы тебя, эскулап, поздравляем,

Мира, смеха, удачи сполна,

От души тебе счастья желаем,

Пусть гордится тобою страна!

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Читайте такжеС Днем учителя 2021: лучшие поздравления с профессиональным праздникомДорогие наши профессионалы! Мы искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днем уролога – и желаем вам выдержки, здоровья, благополучия в семье и благодарных пациентов.

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В День уролога желаю профессионального самосовершенствования, благодарных пациентов и успеха в важном и благородном деле по восстановлению здоровья тех, кто в этом нуждается. Будьте любимы, хранимы судьбой и близкими.

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Поздравляю с Днем уролога. Замечательному медику и необыкновенному человеку желаю бравой выдержки, отличного здоровья и всех жизненно необходимых благ. Пусть в каждом дне ждет успех и удача, пусть всякое дело имеет победный и радостный конец.

Автор: Екатерина Пулатова