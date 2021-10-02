Ежегодно 2 октября в Украине и мире отмечается День уролога. В этот день мы даем дань уважения врачам, которые лечат наши почки и другие органы забрюшинной полости, а также поддерживают мужское здоровье. Впервые праздник отметили в 1869 году.
Поздравления с Днем уролога
Bи уpoлoг – вищий клac
Поважаємо і цінимо ми Bac.
Bcі хвороби Baм пo плeчу
Міцного здоров'я побажати хочу!
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Чтоб в жизни важные моменты,
Обошлись без эксперимента.
Урологи, ловите удачу,
А если отвернётся – дайте сдачи!
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С днем уролога сегодня
Поздравленья принимай!
В кабинете своем шире
Больным двери открывай!
Выслушай все их проблемы,
Исцели их до конца.
Я ума тебе желаю
Восточного мудреца!
Чтоб работать во всю силу,
О работе не жалеть,
В коллективе уваженье
Чтоб всегда тебе иметь!
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Знает каждый, уролог поможет,
От недуга сумеет спасти,
Все проблемы уладить он сможет,
И подход к вам особый найти.
Мы тебя, эскулап, поздравляем,
Мира, смеха, удачи сполна,
От души тебе счастья желаем,
Пусть гордится тобою страна!
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Читайте такжеС Днем учителя 2021: лучшие поздравления с профессиональным праздникомДорогие наши профессионалы! Мы искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днем уролога – и желаем вам выдержки, здоровья, благополучия в семье и благодарных пациентов.
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В День уролога желаю профессионального самосовершенствования, благодарных пациентов и успеха в важном и благородном деле по восстановлению здоровья тех, кто в этом нуждается. Будьте любимы, хранимы судьбой и близкими.
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Поздравляю с Днем уролога. Замечательному медику и необыкновенному человеку желаю бравой выдержки, отличного здоровья и всех жизненно необходимых благ. Пусть в каждом дне ждет успех и удача, пусть всякое дело имеет победный и радостный конец.