Народный праздник 2 октября известен под названиями Трофимовы вечерки, Трофим, Зосим и Савватий.

Христиане отмечают церковный праздник 2 октября в честь мучеников Трофима, Зосима и Савватия. Эти святые считали покровителями пчел, поэтому 2 октября наши предки отмечали пчелиный праздник. Пасечники собирали урожай меда и готовили улья к зимовке. Банку меда можно освятить в церкви.

Мёд в этот день считается особенно полезным. Ложку меда обязательно дают детям в эту дату. Ложку мёда нужно съесть на голодный желудок и запить теплой водой. Люди, у которых есть пасека, угощают медом родных и друзей. На Савватия готовили оладьи и макали их в свежий мед. Старые люди 2 октября ели ложку меда на ночь от боли в животе, тошноты и изжоги.

Молодежь на Зосима устраивала посиделки, где молодые люди присматривали себе пару.

Видео дня

2 октября считается последним днем, когда можно собрать много грибов. Считается, что после этой даты грибы уже начинают гнить.

Что нельзя делать 2 октября

Неудачный день для рыбалки. Нельзя резать домашнюю птицу сегодня. В этот день не стоит есть молочные продукты - они тяжело перевариваются.

Приметы погоды 2 октября

Если гром прогремел сегодня, то зима будет бесснежная

Много желудей - к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Если с осины уже опали листья, то зима будет суровая.

Если пчелы заделывают улей, то зима будет холодной и ранней.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю озимых в следующем году.

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