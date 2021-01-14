Сегодня, 14 января, православные верующие в Украине и других странах чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов церкви и наиболее почитаемых святых.
Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ народном календаре этот праздник называется Васильев день и, соответственно, свой День ангела празднуют мужчины с именем Василий.
Имя Василий имеет греческое происхождение, в нашу культуру пришло вместе с христианством. В переводе с греческого языка означает "царственный". Считается, что Василий – спокойный и рассудительный мужчина, который может с кем угодно найти общий язык. Это имя наделяет человека очень важным качеством – надежностью.
УНИАН собрал самые яркие и искренние поздравления с Днем ангела Василия в стихах, прозе и красивых открытках и картинках.
С днем ангела Василия – стихи и открытки
***
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
***
Желаем чудеснейших дней,
Чтоб быть, наш Василь, веселей!
Пусть жизнь, будто речка, течет,
Успехи тебе принесет!
Чтоб в счастье и радости жить,
С удачею крепко дружить.
Здоровьем всегда обладать,
С заботами вмиг совладать!
***
Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счёт пусть возрастёт,
Счастье в дверь твою войдёт,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости!
***
Желаю, Вася, в этот час,
Чтоб ты во всем успешен был,
Чтобы энергии запас
Ты в русло нужное пустил!
Желаю искренней любви
И только преданных друзей!
Лишь позитив всегда лови,
Чтоб мир царил в душе твоей!
***
От всей души желаю, Вася,
Тебе быть баловнем удачи,
Все получать легко и сразу,
Иметь деньжат много в придачу!
Здоровым, крепким будь мужчиной,
Карьерный рост идет пусть ввысь!
Для радости имей причины
И наполняй лишь счастьем жизнь!
С Днем ангела, Василий!
***
Поздравления, Василий,
От души тебе я шлю,
Пожелать хочу задора
И гнуть линию свою.
Будь в себе всегда уверен,
За мечтой своей шагай,
Пред проблемами ты, Вася,
Никогда не отступай.
***
Чтоб всё достиг на свете, без усилий,
Тебе желаю я, Василий,
Чтоб чаще счастье улыбалось,
Наследство, чтоб тебе досталось.
Чтоб ты был добрым и весёлым,
И чтобы дом, всегда был полным,
Побольше счастья и тепла,
Чтобы судьба преподнесла!
***
Поздравляю, Васенька, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть твои дела:
Планы, мысли, начинанья.
Настроенье пусть твое,
Словно солнышко блистает.
Будет пусть тебе подвластно все,
И любовь пусть душу согревает.
Поздравления с днем Василия в прозе и картинках
***
Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.
***
С праздником, Василий! Желаю тебе царской жизни, чтобы всегда был достаток, чтобы ты никогда ни в чем не нуждался. Пусть твоя свита всегда поддерживает тебя, гордится тобой и твоими свершениями. Пусть каждый день будет пир на весь мир.
***
Василий, пусть дни грают разными цветами, чтобы каждый час приносил тебе радости и успехи. Я желаю быть всегда сильным, оставаться спокойным в стрессовых ситуациях и никогда не отчаиваться.
***
Вася-Василёк, поздравляю с твоим днём. Пусть жизнь будет свободной и просторной, как поле, усеянное ромашками нежности и незабудками любви. Желаю тебе здравствовать, любить всем сердцем, сиять от счастья, получать удовольствие от любого дела, быть всегда весёлым и бодрым.
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