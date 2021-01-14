Милые и искренние пожелания для всех Василей в день их именин.

Сегодня, 14 января, православные верующие в Украине и других странах чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов церкви и наиболее почитаемых святых.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ народном календаре этот праздник называется Васильев день и, соответственно, свой День ангела празднуют мужчины с именем Василий.

Имя Василий имеет греческое происхождение, в нашу культуру пришло вместе с христианством. В переводе с греческого языка означает "царственный". Считается, что Василий – спокойный и рассудительный мужчина, который может с кем угодно найти общий язык. Это имя наделяет человека очень важным качеством – надежностью.

УНИАН собрал самые яркие и искренние поздравления с Днем ангела Василия в стихах, прозе и красивых открытках и картинках.

С днем ангела Василия – стихи и открытки

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

***

Желаем чудеснейших дней,

Чтоб быть, наш Василь, веселей!

Пусть жизнь, будто речка, течет,

Успехи тебе принесет!

Чтоб в счастье и радости жить,

С удачею крепко дружить.

Здоровьем всегда обладать,

С заботами вмиг совладать!

***

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

В банке счёт пусть возрастёт,

Счастье в дверь твою войдёт,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости!

***

Желаю, Вася, в этот час,

Чтоб ты во всем успешен был,

Чтобы энергии запас

Ты в русло нужное пустил!

Желаю искренней любви

И только преданных друзей!

Лишь позитив всегда лови,

Чтоб мир царил в душе твоей!

***

От всей души желаю, Вася,

Тебе быть баловнем удачи,

Все получать легко и сразу,

Иметь деньжат много в придачу!

Здоровым, крепким будь мужчиной,

Карьерный рост идет пусть ввысь!

Для радости имей причины

И наполняй лишь счастьем жизнь!

С Днем ангела, Василий!

***

Поздравления, Василий,

От души тебе я шлю,

Пожелать хочу задора

И гнуть линию свою.

Будь в себе всегда уверен,

За мечтой своей шагай,

Пред проблемами ты, Вася,

Никогда не отступай.

***

Чтоб всё достиг на свете, без усилий,

Тебе желаю я, Василий,

Чтоб чаще счастье улыбалось,

Наследство, чтоб тебе досталось.

Чтоб ты был добрым и весёлым,

И чтобы дом, всегда был полным,

Побольше счастья и тепла,

Чтобы судьба преподнесла!

***

Поздравляю, Васенька, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть твои дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.

Поздравления с днем Василия в прозе и картинках

***

Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.

***

С праздником, Василий! Желаю тебе царской жизни, чтобы всегда был достаток, чтобы ты никогда ни в чем не нуждался. Пусть твоя свита всегда поддерживает тебя, гордится тобой и твоими свершениями. Пусть каждый день будет пир на весь мир.

***

Василий, пусть дни грают разными цветами, чтобы каждый час приносил тебе радости и успехи. Я желаю быть всегда сильным, оставаться спокойным в стрессовых ситуациях и никогда не отчаиваться.

***

Вася-Василёк, поздравляю с твоим днём. Пусть жизнь будет свободной и просторной, как поле, усеянное ромашками нежности и незабудками любви. Желаю тебе здравствовать, любить всем сердцем, сиять от счастья, получать удовольствие от любого дела, быть всегда весёлым и бодрым.

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Автор: Алина Вишневская