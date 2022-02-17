Поздравления с Днем ангела Николая вызовут искреннюю улыбку у обладателей этого имени.

Мужчины с именем Николай несколько раз в году отмечают свои именины. Одна из таких дат - 16 февраля, день памяти преподобного Николая Исповедника.

19 декабря отмечается большой христианский праздник – День святого Николая. Этот праздник с нетерпением ожидают дети, которые получают подарок под подушку от святого. В эту дату читают молитвы Николаю Чудотворцу, или проводят ритуал на суженого.

УНИАН собрал лучшие поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках.

С Днем ангела Николая – поздравительные стихи и открытки

Твой Ангел-хранитель – святой Николай,

Ты чествуй его и добром поминай:

Святой у тебя – чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Николай, с Днем ангела! Успехов!

К счастью отыщи свою дорогу.

Презирай препятствия, помехи,

У тебя ведь силы воли много.

Пусть тебя удача вдохновляет,

К лучшему все будут перемены,

Кубок победителя сияет,

Ты его получишь непременно!

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра,

Любви и счастья, и тепла.

***

Николай, будь имени достоин.

Это имя — царское во всем.

Победитель, и борец, и воин,

Ты судьбой своей не побежден.

Будь здоров и счастлив, Николай,

И своих позиций не сдавай.

***

В именины Николаю

Я от всей души желаю:

Всех, что есть на свете, благ,

Мира, счастья и тепла,

Пусть сбываются мечты,

Что загадываешь ты.

***

Николай, с Днем ангела тебя!

Наш родной, единственный, любимый!

Поздравляем мы тебя, любя,

И желаем очень-очень сильно:

Чтоб ты был здоров всегда и бодр,

Весел, счастлив и судьбой любим,

Чтоб ушли несчастья все и боль,

Чтобы был ты ангелом храним!

***

Желаю я тебе, Колёк,

Чтоб был набитым кошелек,

Чтоб каждый орган был здоров,

Чтоб не имел вовек врагов,

Чтоб дело ладилось всегда

И помогали иногда.

Пусть сбудется то, что желаю.

Удачи, счастья Николаю!

Поздравление с именинами Николая в прозе и картинках

***

Коля, в день твоих именин я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного везения в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

***

Дорогой Коля, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что даровали тебе твои родители.

***

Коленька, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя!

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Поздравляю тебя с Днем ангела Николая и хочу пожелать, чтобы вера в чудо навсегда поселилась в твоем сердце, душе и сознании. Пусть дом будет полон добра, мира и любви. И пусть этот праздник станет благословением для тебя и всех твоих родных и близких!