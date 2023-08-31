Почему перенесли праздник Рождество Пресвятой Богородицы, что нельзя делать в этот день и как отмечать.

Рождество Богородицы - один из самых значимых православных праздников. Он относится к двунадесятым, то есть, один из 12 самых важных праздников. В народе этот день называют Вторая Пречистая. Историю этой даты, как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы и когда его следует отмечать по новому церковному календарю - рассказываем в материале.

Что это за праздник Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии - это день рождения Матери Иисуса Христа. Это событие, говорят древние источники, было предсказано долго до самого ее появления на свет. В "Лестницах Иакова", Пророчества Иезекииля, в Книге притчей Соломоновых есть пророчества об этом.

Дева Мария родилась в семье Иоакима и Анны, в Иерусалиме. Они были пожилой и бездетной парой и в те времена считались наказанными Богом, так как не имели детей. Однажды Иоакиму даже запретили принести жертву Богу в честь большого праздника. После этого Иоаким ушел в пустыню и стал там молиться и просить Господа о детях. Ему и его супруге, которая осталась дома, явился Ангел, который возвестил о скором появлении дочери у них. Супруги обрадовались и поспешили навстречу друг другу - встретились они у Золотых ворот Иерусалима, а этот сюжет запечатлен в иконографии "Зачатие праведной Анной Девы Марии".

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Анна и Иоаким дали обет, что посвятят дочь Господу. Когда Марии исполнилось три года, ее ввели в Иерусалимский храм, где она воспитывалась до 12 или 14 лет (по двум разным источникам). Здесь же позже Марии, благодаря знамению - расцветшему посоху - выбрали в мужья вдовца Иосифа Обручника.

Интересно, что есть две версии того, где родилась Дева Мария: по одной это произошло в Иерусалиме, по другой - близ Назарета, в Галилее. Но даже у православных и католиков, кто считает местом рождения Иерусалим, оно расходится. В православии домом супругов принято считать место, где сейчас находится монастырь Святой Анны, там же расположена и церковь Рождества Богородицы, а под ней - пещера, которую считают частью дома Иоакима и Анны. Католики считают местом дома супругов базилику Святой Анны, которая расположена недалеко от монастыря - в ее нижней церкви также есть старинные помещения.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы по новому календарю

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю отмечали ежегодно 21 сентября. Но с переходом Православной церкви Украины с 1 сентября 2023 года на новый церковный календарь, новоюлианский, этот праздник будут отмечать 8 сентября.

Впрочем, принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Поскольку это великий церковный праздник, то в этот день есть ряд запретов, которые не следует нарушать:

запрещается ссориться и браниться с близкими;

запрещено отказывать в помощи - можно самому оказаться на месте просящего;

нельзя работать по дому - убирать, мыть полы, стирать, а также жечь мусор, подметать во дворе и т.д.;

женщинам категорически запрещено брать в руки ножницы и иголки, шить, вязать, вышивать.

Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы? Принято считать, что великие праздники - не совсем подходящее время, чтобы навещать умерших. Ведь это время ассоциируется с весельем, а не грустью. Но церковь не дает прямого запрета на посещение кладбищ в этот день - это личное дело каждого, которое должно совершаться по зову души и сердца.

Что нужно делать в Рождество Пресвятой Богородицы

На большой праздник хорошо пойти в храм на службу, поставить свечу и помолиться. Если нет такой возможности, то помолиться Богородице можно и дома. К ней обращаются с самыми разными просьбами: молятся наставить на путь истинный, подарить мир и согласие семье, бездетные пары просят о детках, а беременные - о легких родах.

В Рождество Пресвятой Богородицы особо почитают матерей и стараются всячески им помочь в этот день. Традиционно в этот праздник собираются всей семьей за столом.

Благим делом считается в праздник Рождество Богородицы подать щедрую милостыню или помочь нуждающимся, пусть это будет даже небольшая помощь. Считается, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернётся, а в доме будет благополучие и детский смех.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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