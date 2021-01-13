Сегодня отмечается Новый год по старому стилю.

Старый Новый год - это неофициальный праздник, который отмечают в Украине и нескольких других странах. В ночь с 13 на 14 января отмечают наступление Нового года по старому юлианскому календарю. Этим календарем всё ещё пользуется православная церковь Украины, однако в повседневной жизни большинство стран мира пользуется современным григорианским календарем. Новый год по старому стилю полюбился людям, и многие семьи в эту ночь устраивают застолья и поздравляют друг друга с праздником.

Поздравления со Старым Новым Годом

Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут.

С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везенья,

Крепкой, радостной семьи,

Волшебства, здоровья, смеха

И нескучных вечеров.

Пусть же новый год исполнит

Все желания из снов.

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может, нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте–ка, друзья,

Поздравленья от меня:

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья!

Снова празднует народ —

Это старый Новый год.

Елка все еще стоит

И гирляндами горит.

Вас я снова поздравляю,

Снова радости желаю!

Будет жизнь пускай легка,

Словно в небе облака.

Пусть в делах легко все будет,

И удача не забудет.

Чтобы в наступивший год

Не узнали вы забот.

В этот Старый новый год

Пусть плохое всё уйдёт,

В доме пусть добро царит

Будет год без ссор, обид.

Будет пусть весёлый смех,

Радость, счастье и успех

Сбудутся пусть все желания,

Вам желаю процветания!

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

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Автор: Екатерина Пулатова