Старый Новый год - это неофициальный праздник, который отмечают в Украине и нескольких других странах. В ночь с 13 на 14 января отмечают наступление Нового года по старому юлианскому календарю. Этим календарем всё ещё пользуется православная церковь Украины, однако в повседневной жизни большинство стран мира пользуется современным григорианским календарем. Новый год по старому стилю полюбился людям, и многие семьи в эту ночь устраивают застолья и поздравляют друг друга с праздником.
Поздравления со Старым Новым Годом
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везенья,
Крепкой, радостной семьи,
Волшебства, здоровья, смеха
И нескучных вечеров.
Пусть же новый год исполнит
Все желания из снов.
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Снова празднует народ —
Это старый Новый год.
Елка все еще стоит
И гирляндами горит.
Вас я снова поздравляю,
Снова радости желаю!
Будет жизнь пускай легка,
Словно в небе облака.
Пусть в делах легко все будет,
И удача не забудет.
Чтобы в наступивший год
Не узнали вы забот.
В этот Старый новый год
Пусть плохое всё уйдёт,
В доме пусть добро царит
Будет год без ссор, обид.
Будет пусть весёлый смех,
Радость, счастье и успех
Сбудутся пусть все желания,
Вам желаю процветания!
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!
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