Ежегодно 19 ноября во всем мире отмечают День сантехника.

Праздник не считается официальным, поэтому выходные в ноябре 2021 к этому торжеству не относятся. Тем не менее, вы можете поздравить своих знакомых с их профессиональным праздником.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 19 ноября отмечается еще.

День сантехника 2021 - история праздника

Неизвестно, кто первый решил отмечать такой праздник. Но специалисты в данной отрасли оценили традицию по достоинству и каждый год 19 ноября отмечают День сантехника.

Читайте такжеМеждународный мужской день 2021: лучшие поздравления и картинкиСам термин появился от слияния слов "техника" и "санитария". Сейчас слово "сантехника" используют, если нужно обозначить любые действия или устройства, имеющие отношение к системам канализации, отопления, водо- и теплоснабжения.

Согласно данным археологов, первый резной трон-стульчак принадлежал царице Шубад и датируется 2600 годом до н.э. Следующими, кто стал задумываться об улучшении ситуации с гигиеной, стали китайцы и древние греки, а первые унитазы в знакомом нам виде, появились только в начале XX века.

Поздравления с Днем сантехника - шуточные стихотворения и красивые открытки

Если вдруг сломался кран,

Потекла на пол вода,

Если слив забился резко,

Позовем тебя всегда!

Без сантехников всем туго,

Вы всегда в большой цене,

Но сегодня ты нам нужен,

Чтоб поздравить в важный день.

Пусть работа будет легкой,

Милыми — клиенты,

Настроенье — только славным,

Счастье даст проценты!

Мастера на все руки, умелого сантехника поздравляю с праздником. Желаю от души крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за великий труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.

***

Лучший в мире ты сантехник,

Это все мы понимаем.

И поэтому сердечно

С праздником мы поздравляем!

Пожелать хотим достатка,

Достижений и успеха,

В жизни будет пусть все гладко,

Больше радости и смеха!

Человека-выручалочку современной жизни, замечательного сантехника поздравляю с праздником. Желаю исправной работы и искренней благодарности, чтоб под рукой всегда были нужные гайки и ключи, желаю крепкого здоровья и великолепного настроения, энтузиазма в деятельности, удачи в делах и верной любви.

***

Труд сантехника так важен,

Даже сложно описать,

Рвёшься в бой всегда отважно,

Чтоб поломки устранять!

Пусть из крана твоей жизни

Будет счастья течь поток,

Чтоб бескрайним оптимизмом

Заряжать ты близких мог!

Пусть из крана жизни течёт рекой счастье, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С праздником, сантехник. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отменным настроением.

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Автор: Кристина Кащавцева