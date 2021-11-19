Праздник не считается официальным, поэтому выходные в ноябре 2021 к этому торжеству не относятся. Тем не менее, вы можете поздравить своих знакомых с их профессиональным праздником.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 19 ноября отмечается еще.
День сантехника 2021 - история праздника
Неизвестно, кто первый решил отмечать такой праздник. Но специалисты в данной отрасли оценили традицию по достоинству и каждый год 19 ноября отмечают День сантехника.
Читайте такжеМеждународный мужской день 2021: лучшие поздравления и картинкиСам термин появился от слияния слов "техника" и "санитария". Сейчас слово "сантехника" используют, если нужно обозначить любые действия или устройства, имеющие отношение к системам канализации, отопления, водо- и теплоснабжения.
Согласно данным археологов, первый резной трон-стульчак принадлежал царице Шубад и датируется 2600 годом до н.э. Следующими, кто стал задумываться об улучшении ситуации с гигиеной, стали китайцы и древние греки, а первые унитазы в знакомом нам виде, появились только в начале XX века.
Поздравления с Днем сантехника - шуточные стихотворения и красивые открытки
Если вдруг сломался кран,
Потекла на пол вода,
Если слив забился резко,
Позовем тебя всегда!
Без сантехников всем туго,
Вы всегда в большой цене,
Но сегодня ты нам нужен,
Чтоб поздравить в важный день.
Пусть работа будет легкой,
Милыми — клиенты,
Настроенье — только славным,
Счастье даст проценты!
Мастера на все руки, умелого сантехника поздравляю с праздником. Желаю от души крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за великий труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.
***
Лучший в мире ты сантехник,
Это все мы понимаем.
И поэтому сердечно
С праздником мы поздравляем!
Пожелать хотим достатка,
Достижений и успеха,
В жизни будет пусть все гладко,
Больше радости и смеха!
Человека-выручалочку современной жизни, замечательного сантехника поздравляю с праздником. Желаю исправной работы и искренней благодарности, чтоб под рукой всегда были нужные гайки и ключи, желаю крепкого здоровья и великолепного настроения, энтузиазма в деятельности, удачи в делах и верной любви.
***
Труд сантехника так важен,
Даже сложно описать,
Рвёшься в бой всегда отважно,
Чтоб поломки устранять!
Пусть из крана твоей жизни
Будет счастья течь поток,
Чтоб бескрайним оптимизмом
Заряжать ты близких мог!
Пусть из крана жизни течёт рекой счастье, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С праздником, сантехник. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отменным настроением.
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