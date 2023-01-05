День рождения - радостное событие, в честь которого принято дарить подарки и желать своим близким всего самого наилучшего. УНИАН подскажет, как поздравить со знаменательным днем любимого человека и какую открытку ему отправить.
- С Днем рождения, сестра - стихи, открытки и проза
- Поздравления с Днем рождения подруге - красивые слова
- С Днем рождения сына - теплые поздравления мамам
- С Днем рождения дочери - трогательные пожелания
Ранее мы подробно говорили о том, какие поздравления с Днем рождения мужчине будут наиболее удачными.
С Днем рождения, сестра - стихи, открытки и проза
С Днем рождения, сестренка! Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимой, красивой и счастливой!
Сестренка, милая, родная,
Я счастья от души желаю,
Здоровья крепкого, успехов,
Побольше поводов для смеха!
Пусть будет всё, что в жизни нужно:
Любовь, достаток, радость, дружба!
Пусть все исполнятся мечты,
Всё будет так, как хочешь ты!
Дорогая моя сестра, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе, в первую очередь, здоровья, счастья, любви, побольше радости. Оставайся такой же жизнерадостной и такой же уверенной в своих силах. Хочу, чтобы у тебя всё получалось, чтобы неудачи тебя никогда не беспокоили, чтобы твои глаза искрились от энтузиазма! Люби и будь любима.
Милая моя сестра! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе всегда быть в отличном настроении, верить в лучшее и никогда не сдаваться. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, гармонией и красотой. Люби, будь любима и всегда оставайся собой. Будь счастлива и никогда не грусти.
Сестренка, милая, родная!
От всей души тебе желаю:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед.
Живи, мечтая и любя,
И береги саму себя,
Будь просто сказочно счастливой,
Красивой, любящей, любимой.
Я с днем рожденья поздравляю
И слов на ветер не бросаю.
Все искренне и не тая:
Родная, я люблю тебя!
Дорогая моя сестричка, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе думать только о хорошем, мечтать о важном, верить в лучшее и получать желаемое. Сестра, будь счастлива, любима, собой прекрасна и очаровательна!
Поздравления с Днем рождения подруге - красивые слова
Моя дорогая, искренне поздравляю тебя с Днем рождения. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Этот день только твой!
Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
Дорогая моя, с праздником тебя, с Днем рождения! Оставайся таким же ярким, общительным и чутким человеком. Пусть жизнь твоя будет полна любви, заботы, невероятных приключений и чудесных эмоций. Будь счастлива!
Дорогая и любимая подруга, с Днем рождения! В первую очередь желаю тебе женского счастья, взаимной и чистой любви, тепла и заботы! Пусть всё, о чём мечтаешь, свершится, о чём думаешь - сбудется! Хороших людей тебе на пути, веселья и светлых воспоминаний! Пусть на протяжении всей твоей жизни тебя сопровождают улыбка и удача! Будь всегда любима и безгранично счастлива! С твоим днем тебя, родная!
Будь всегда на высоте,
В доброте и красоте.
Улыбайся, будь собой,
Четко следуй за мечтой!
Просто будь всегда везучей,
Умной, хитрой и могучей.
Всё умей и всё имей,
А о прошлом не жалей!
Будь любимою всегда,
Не считай свои года,
Поднимай всем настроение.
Всё, подруга, с днем рождения!
Поздравляю с Днем рождения, моя дорогая! Желаю, чтобы тебе дарили столько же счастья, сколько ты отдаешь другим. С тобой всегда тепло и уютно. Оставайся такой же солнечной и легко идущей по жизни, несмотря на все трудности. Желаю, чтобы ты помнила о хорошем и забывала плохое. Люби, радуйся, путешествуй, взлетай как можно выше. И пусть от твоей красоты все мужчины мира сходят с ума!
С Днем рождения сына - теплые поздравления мамам
Сегодня День рождения твоего сына, а значит, это и твой праздник тоже! Желаю, чтобы сынок всегда был твоей гордостью, дарил тебе только радость и рос крепким, здоровым парнишкой! Пускай его жизнь будет наполнена лишь красочными событиями, любовью близких и родных, а также яркими успехами и достижениями!
День рождения у сына,
Но у мамы тоже праздник.
Незаметно стал мужчиной
Бывший маленький проказник.
Пусть успех его по жизни
Никогда не покидает,
Материнское сердечко
От тревоги не страдает.
Пусть с годами лишь прочнее
Станет между вами связь,
Чтобы ты была счастливой,
Сыном искренне гордясь!
Поздравляю твоего сыночка с Днем рождения! Пускай он всегда будет невероятно счастливым человеком и радует тебя своими успехами! Желаю ему крепкого здоровья, преданных друзей и исполнения его самых заветных желаний! И пусть удача всегда будет на его стороне!
Дорогая наша, поздравляем тебя с очередным этапом жизненного пути твоего сына - с его Днем рождения! Пусть он всегда будет для тебя источником радости, поводом для гордости, надежной поддержкой и опорой!
С днем рождения сынули
Поздравляю я тебя!
И желаю, чтобы чаще
Ты гордиться им могла.
Пусть защитником он будет
И поддержкой для тебя.
Я желаю ему счастья
И успехов на года.
Пусть же крепнет ваша дружба,
И растёт в семье любовь.
Я желаю вам здоровья,
Понимания без слов.
Поздравляю тебя с Днем рождения твоего любимого сыночка! Пускай его счастливая улыбка как можно чаще радует тебя! Желаю сыну крепкого здоровья, всяческих успехов и исполнения заветных желаний! Пускай между вами всегда царят гармония, понимание и взаимоподдержка!
С Днем рождения дочери - трогательные пожелания
Поздравляю вас с Днем рождения вашего солнышка, вашей чудесной доченьки! Пускай ее глазки всегда сияют от счастья, а улыбка сверкает ярче миллиона звезд! Желаю, чтобы все мечты вашей девочки сбывались, чтобы она дарила вам только радость и всегда жила в мире и любви!
У вас в семье сегодня праздник -
Принцесса быстро подросла
И стала настоящей леди,
Хотя и маленькой пока.
Цветочек ласковый и нежный
Пусть в счастье и любви живет.
Добро с ней будет, а удача,
Пусть вашу дочь по жизни ждет.
Поздравляю вас с Днем рождения доченьки. Желаю оставаться всегда добрыми, понимающими, искренне любящими и терпеливыми родителями. Пусть дочка радует своими победами и достижениями. Пусть лучшей наградой жизни для вас будут ее успехи и счастье.
Поздравляю с Днем рождения дочери! Желаю ей неземной красоты, вдохновения, ярких лучей жизни, исполнения желаний, счастливой судьбы, радости и добра. А вам - родительского терпения, спокойствия, здоровья на долгие годы, благополучия, достатка, миллион возможностей. Вы родители прекрасной дочери!
Поздравляем папу с мамой
С днем рождения дочки!
Счастья от души желаем
Вашему цветочку.
Пусть растет и расцветает,
И живет, как в сказке,
Неприятностей не знает,
Лишь любовь и ласку.
Сегодня у вашей доченьки День рождения, с чем я вас сердечно поздравляю! Пускай она растет счастливой, здоровой и веселой девочкой! Желаю, чтобы все мечты и желания вашей доченьки осуществились! Пусть удача сопровождает ее изо дня в день, а жизнь дарит приятные сюрпризы!