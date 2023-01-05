Поздравления с Днем рождения подруге, сестре, сыну и дочери - в материале УНИАН.

День рождения - радостное событие, в честь которого принято дарить подарки и желать своим близким всего самого наилучшего. УНИАН подскажет, как поздравить со знаменательным днем любимого человека и какую открытку ему отправить.

Ранее мы подробно говорили о том, какие поздравления с Днем рождения мужчине будут наиболее удачными.

С Днем рождения, сестра - стихи, открытки и проза

С Днем рождения, сестренка! Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимой, красивой и счастливой!

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Сестренка, милая, родная,

Я счастья от души желаю,

Здоровья крепкого, успехов,

Побольше поводов для смеха!

Пусть будет всё, что в жизни нужно:

Любовь, достаток, радость, дружба!

Пусть все исполнятся мечты,

Всё будет так, как хочешь ты!

Дорогая моя сестра, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе, в первую очередь, здоровья, счастья, любви, побольше радости. Оставайся такой же жизнерадостной и такой же уверенной в своих силах. Хочу, чтобы у тебя всё получалось, чтобы неудачи тебя никогда не беспокоили, чтобы твои глаза искрились от энтузиазма! Люби и будь любима.

Милая моя сестра! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе всегда быть в отличном настроении, верить в лучшее и никогда не сдаваться. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, гармонией и красотой. Люби, будь любима и всегда оставайся собой. Будь счастлива и никогда не грусти.

Сестренка, милая, родная!

От всей души тебе желаю:

Здоровья, счастья, долгих лет,

Успеха, чуда, меньше бед.

Живи, мечтая и любя,

И береги саму себя,

Будь просто сказочно счастливой,

Красивой, любящей, любимой.

Я с днем рожденья поздравляю

И слов на ветер не бросаю.

Все искренне и не тая:

Родная, я люблю тебя!

Дорогая моя сестричка, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе думать только о хорошем, мечтать о важном, верить в лучшее и получать желаемое. Сестра, будь счастлива, любима, собой прекрасна и очаровательна!

Поздравления с Днем рождения подруге - красивые слова

Моя дорогая, искренне поздравляю тебя с Днем рождения. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Этот день только твой!

Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

Дорогая моя, с праздником тебя, с Днем рождения! Оставайся таким же ярким, общительным и чутким человеком. Пусть жизнь твоя будет полна любви, заботы, невероятных приключений и чудесных эмоций. Будь счастлива!

Дорогая и любимая подруга, с Днем рождения! В первую очередь желаю тебе женского счастья, взаимной и чистой любви, тепла и заботы! Пусть всё, о чём мечтаешь, свершится, о чём думаешь - сбудется! Хороших людей тебе на пути, веселья и светлых воспоминаний! Пусть на протяжении всей твоей жизни тебя сопровождают улыбка и удача! Будь всегда любима и безгранично счастлива! С твоим днем тебя, родная!

Будь всегда на высоте,

В доброте и красоте.

Улыбайся, будь собой,

Четко следуй за мечтой!

Просто будь всегда везучей,

Умной, хитрой и могучей.

Всё умей и всё имей,

А о прошлом не жалей!

Будь любимою всегда,

Не считай свои года,

Поднимай всем настроение.

Всё, подруга, с днем рождения!

Поздравляю с Днем рождения, моя дорогая! Желаю, чтобы тебе дарили столько же счастья, сколько ты отдаешь другим. С тобой всегда тепло и уютно. Оставайся такой же солнечной и легко идущей по жизни, несмотря на все трудности. Желаю, чтобы ты помнила о хорошем и забывала плохое. Люби, радуйся, путешествуй, взлетай как можно выше. И пусть от твоей красоты все мужчины мира сходят с ума!

С Днем рождения сына - теплые поздравления мамам

Сегодня День рождения твоего сына, а значит, это и твой праздник тоже! Желаю, чтобы сынок всегда был твоей гордостью, дарил тебе только радость и рос крепким, здоровым парнишкой! Пускай его жизнь будет наполнена лишь красочными событиями, любовью близких и родных, а также яркими успехами и достижениями!

День рождения у сына,

Но у мамы тоже праздник.

Незаметно стал мужчиной

Бывший маленький проказник.

Пусть успех его по жизни

Никогда не покидает,

Материнское сердечко

От тревоги не страдает.

Пусть с годами лишь прочнее

Станет между вами связь,

Чтобы ты была счастливой,

Сыном искренне гордясь!

Поздравляю твоего сыночка с Днем рождения! Пускай он всегда будет невероятно счастливым человеком и радует тебя своими успехами! Желаю ему крепкого здоровья, преданных друзей и исполнения его самых заветных желаний! И пусть удача всегда будет на его стороне!

Дорогая наша, поздравляем тебя с очередным этапом жизненного пути твоего сына - с его Днем рождения! Пусть он всегда будет для тебя источником радости, поводом для гордости, надежной поддержкой и опорой!

С днем рождения сынули

Поздравляю я тебя!

И желаю, чтобы чаще

Ты гордиться им могла.

Пусть защитником он будет

И поддержкой для тебя.

Я желаю ему счастья

И успехов на года.

Пусть же крепнет ваша дружба,

И растёт в семье любовь.

Я желаю вам здоровья,

Понимания без слов.

Поздравляю тебя с Днем рождения твоего любимого сыночка! Пускай его счастливая улыбка как можно чаще радует тебя! Желаю сыну крепкого здоровья, всяческих успехов и исполнения заветных желаний! Пускай между вами всегда царят гармония, понимание и взаимоподдержка!

С Днем рождения дочери - трогательные пожелания

Поздравляю вас с Днем рождения вашего солнышка, вашей чудесной доченьки! Пускай ее глазки всегда сияют от счастья, а улыбка сверкает ярче миллиона звезд! Желаю, чтобы все мечты вашей девочки сбывались, чтобы она дарила вам только радость и всегда жила в мире и любви!

У вас в семье сегодня праздник -

Принцесса быстро подросла

И стала настоящей леди,

Хотя и маленькой пока.

Цветочек ласковый и нежный

Пусть в счастье и любви живет.

Добро с ней будет, а удача,

Пусть вашу дочь по жизни ждет.

Поздравляю вас с Днем рождения доченьки. Желаю оставаться всегда добрыми, понимающими, искренне любящими и терпеливыми родителями. Пусть дочка радует своими победами и достижениями. Пусть лучшей наградой жизни для вас будут ее успехи и счастье.

Поздравляю с Днем рождения дочери! Желаю ей неземной красоты, вдохновения, ярких лучей жизни, исполнения желаний, счастливой судьбы, радости и добра. А вам - родительского терпения, спокойствия, здоровья на долгие годы, благополучия, достатка, миллион возможностей. Вы родители прекрасной дочери!

Поздравляем папу с мамой

С днем рождения дочки!

Счастья от души желаем

Вашему цветочку.

Пусть растет и расцветает,

И живет, как в сказке,

Неприятностей не знает,

Лишь любовь и ласку.

Сегодня у вашей доченьки День рождения, с чем я вас сердечно поздравляю! Пускай она растет счастливой, здоровой и веселой девочкой! Желаю, чтобы все мечты и желания вашей доченьки осуществились! Пусть удача сопровождает ее изо дня в день, а жизнь дарит приятные сюрпризы!

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