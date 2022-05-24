Иногда трудно подобрать слова, чтобы красиво и трогательно поздравить близкого человека. УНИАН расскажет, как можно поздравить с днем рождения мужа, отца, друга, коллегу или другого близкого мужчину, чтобы вызвать у него искреннюю радость.
Поздравления с днем рождения мужчине в стихах
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
***
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
***
Желаю крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!
***
Поздравляю с днем рождения,
Пожелать тебе хочу
Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днем,
Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы нипочем!
***
Поздравляю с днем рождения,
Пожелать тебе хочу
Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днем,
Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы нипочем!
***
Поздравление с днем рождения папе
Папуля, в этот день рождения
Желаю искренне, с душой,
Неутомимого везения,
Удачи жизненной большой!
Желаю крепкого здоровья,
Уюта, радости, тепла,
Успехов, достижений новых,
Отрадной лёгкости в делах.
Любви, с родными понимания,
Надёжных, преданных друзей.
Пускай сбываются желания,
И жизнь становится светлей!
***
Поздравления с днем рождения мужу
Мой любимый и родной,
Сердцу самый дорогой,
Муж чудесный самый-самый,
Обожаемый, желанный!
В день рождения хочу
Пожелать тебе мечту,
Чтобы в сердце родилась
И обязательно сбылась!
Будь успешным, самым милым,
Добрым, чутким, смелым, сильным,
Чтобы знал, что ты любим
И семье необходим!
***
Поздравления с днем рождения коллеге
Будь успешным и счастливым,
Честным, добрым, позитивным,
Чтоб работа удавалась,
И начальство восторгалось!
От работы пусть доходы
Возрастают год от года,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Шел ты к новым достиженьям!
***
Поздравления с днем рождения другу
С днем рожденья поздравляю!
И, мой друг, тебе желаю
Счастья в жизни очень много,
Будет ровной пусть дорога.
Чаще миру улыбайся.
Если трудно, не сдавайся.
Вечно будь на высоте,
Побеждай всегда, везде,
Никогда не унывай.
Ты всё сможешь, так и знай!
С днем рождения мужчине: поздравления в прозе
С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
***
Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!
***
Поздравляю с днем рождения! Пусть сбываются все мечты и достигаются поставленные цели, успех сопровождает весь твой жизненный путь. Здоровье пусть никогда не подведет, а множество улыбок детей, любимых и родных ежедневно согревает твой мир и заставляет двигаться вперед!
***
Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.
Картинки и открытки с днем рождения мужчине
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