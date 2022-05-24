Красивые поздравления с днем рождения мужчины вызовут искреннюю улыбку на его лице.

Иногда трудно подобрать слова, чтобы красиво и трогательно поздравить близкого человека. УНИАН расскажет, как можно поздравить с днем рождения мужа, отца, друга, коллегу или другого близкого мужчину, чтобы вызвать у него искреннюю радость.

Поздравления с днем рождения мужчине в стихах

Желаю в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

***

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и везения.

Стабильности во всех делах,

Успешным быть и при деньгах.

Пусть в жизни будет все прекрасно,

Любая цель станет подвластна.

Надежным будь, всегда любимым,

Во всех делах незаменимым!

***

Желаю крепкого здоровья

И только преданных друзей,

Открытий и успехов новых,

Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,

И в каждом деле лишь победы,

И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!

***

Поздравляю с днем рождения,

Пожелать тебе хочу

Будь успешным непременно,

Все дела чтоб по плечу,

Улыбайся миру чаще,

Наслаждайся каждым днем,

Жизнь твоя пусть будет ярче,

А проблемы нипочем!

***

Поздравляю с днем рождения,

Пожелать тебе хочу

Будь успешным непременно,

Все дела чтоб по плечу,

Улыбайся миру чаще,

Наслаждайся каждым днем,

Жизнь твоя пусть будет ярче,

А проблемы нипочем!

***

Поздравление с днем рождения папе

Папуля, в этот день рождения

Желаю искренне, с душой,

Неутомимого везения,

Удачи жизненной большой!

Желаю крепкого здоровья,

Уюта, радости, тепла,

Успехов, достижений новых,

Отрадной лёгкости в делах.

Любви, с родными понимания,

Надёжных, преданных друзей.

Пускай сбываются желания,

И жизнь становится светлей!

***

Поздравления с днем рождения мужу

Мой любимый и родной,

Сердцу самый дорогой,

Муж чудесный самый-самый,

Обожаемый, желанный!

В день рождения хочу

Пожелать тебе мечту,

Чтобы в сердце родилась

И обязательно сбылась!

Будь успешным, самым милым,

Добрым, чутким, смелым, сильным,

Чтобы знал, что ты любим

И семье необходим!

***

Поздравления с днем рождения коллеге

Будь успешным и счастливым,

Честным, добрым, позитивным,

Чтоб работа удавалась,

И начальство восторгалось!

От работы пусть доходы

Возрастают год от года,

Чтоб с прекрасным настроеньем

Шел ты к новым достиженьям!

***

Поздравления с днем рождения другу

С днем рожденья поздравляю!

И, мой друг, тебе желаю

Счастья в жизни очень много,

Будет ровной пусть дорога.

Чаще миру улыбайся.

Если трудно, не сдавайся.

Вечно будь на высоте,

Побеждай всегда, везде,

Никогда не унывай.

Ты всё сможешь, так и знай!

С днем рождения мужчине: поздравления в прозе

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть сбываются все мечты и достигаются поставленные цели, успех сопровождает весь твой жизненный путь. Здоровье пусть никогда не подведет, а множество улыбок детей, любимых и родных ежедневно согревает твой мир и заставляет двигаться вперед!

***

Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

Картинки и открытки с днем рождения мужчине

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