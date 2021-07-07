7 июля все Иваны отмечают свой День ангела и принимают поздравления от родных. В этот день отмечаются сразу два праздника в честь этого имени: рождение Иоанна Крестителя и Ивана Купала. В этот день можно прочесть молитву покровителю этого имени Иоанну Предтече – святой обязательно на неё ответит.

Имя "Иван" с древнееврейского означает "Господь милостив". Иван часто растет непослушным и капризным ребенком. В школе он часто проказничает и не выделяется хорошей дисциплиной. Однако взрослый Иван – это ответственный и строгий мужчина. Он очень требовательный к себе и всегда выполняет обещания. Иван очень любит своих родителей.

Поздравления с Днем ангела Ивана

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

***

Иван — «милость Божья». Так, Ваня, и есть.

Ты знаешь про волю и верную честь.

Друзей не оставишь никогда в беде.

Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаю тебе только новых высот.

Пусть в лично, Иван, тебе повезет,

Была чтоб семья крепче каменных гор.

Для дел, начинаний открылся простор.

***

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что запрещено и разрешеноВ день ангела желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Іване, приймай привітання,

Везіння й щастя побажання,

Перемог, процвітання, успіху,

Побільше веселого сміху.

Завжди будь душею колективу,

Любов, нехай буде красива,

Друзі, будуть нехай завжди поруч,

І щоб ти мав усе, що треба!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван

***

Ванечка, с именинами! Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Вітаю, Іване, з днем твого ангела. Бажаю казкових пригод у житті й обов'язково зі щасливим завершенням! Мудрості й сили, здоров'я і впевненості, рішучості та мужності. Нехай у твоїх руках завжди буде чарівний клубок удачі, який в разі потреби приведе тебе до успіху.

Поздравления с Днем Ивана в картинках

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