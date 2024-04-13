В последнюю поминальную субботу перед Пасхой можно почтить умерших родных, но важно не согрешить

В церковном календаре есть несколько памятных суббот, когда верующие чтят память погибших. Первые поминальные дни в 2024 году выпадают на четыре недели Великого поста. Они называются Вселенскими родительскими субботами, то есть посвященными памяти всех погибших христиан. В такие дни можно помолиться за упокой умерших близких и посетить их могилу.

Когда четвертая родительская суббота 2024

18 марта у православных начался Великий пост 2024, который продлится до 4 мая. В первые четыре недели поста каждая суббота посвящена панихиде по умершим. Четвертая поминальная суббота Великого поста ожидается 13 апреля. Предыдущие родительские дни были 9 марта, 30 марта и 6 апреля.

Поминальная суббота 13 апреля станет последней в Великом посту. В следующий раз заупокойная молитва по усопшим будет совершаться уже после Пасхи, на Радоницу.

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Как правильно поминать в родительскую субботу

В поминальную субботу четвертой недели Великого поста в церквях пройдет панихида по умершим, а также всенощное бдение. Верующие могут посетить храм и помолиться за умершего, поставить свечу. Перед панихидой священнику можно дать записку с именем умершего, и служитель помянет его во время службы.

Молиться за упокой душ близких можно и дома, без посещения церкви. Место молитвы не так важно, если слова произносятся от чистого сердца.

Если усопший был защитником Украины, то можно читать молитвы за погибших воинов.

В родительские субботы также принято посещать кладбища, убирать надгробие и молиться за упокой возле могил близких. Дома устраивают поминальный обед для родных усопшего.

Что нельзя делать в поминальную субботу

Существует несколько строгих запретов, о которых обязательно стоит помнить в родительскую субботу.

При посещении кладбища категорически запрещено употреблять спиртное возле могил, устраивать застолье и шуметь.

Возле могилы не следует оставлять еду, алкоголь, материальные вещи. Это языческое суеверие, а не христианский обычай.

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, выяснять отношения с близкими.

Не стоит в такой день говорить о погибшем злыми словами, вспоминать его плохие поступки и прегрешения. Помните, что только Бог рассудит человека по справедливости.

В церквях в этот день, как и в любой другой, нельзя поминать самоубийц и заказывать по ним панихиду. Но за таких близких можно помолиться дома.

На родительскую субботу в храме также не отпевают некрещенных и иноверцев. Но близкие могут попросить у Бога упокоя для их души в домашней молитве.

Работать и отдыхать в этот день не запрещено. Однако молитва о близких должна быть в приоритете, ведь это проявление любви и заботы об умершем.

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