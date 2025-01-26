Какие церковные праздники отмечают верующие в последнем месяце зимы по новому и старому стилю.

В феврале православные отметят один из двенадцати самых больших праздников церкви - Сретение Господне. Из церковных памятных дат отметят день интронизации блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Также в этом месяце пройдет первая Вселенская поминальная суббота - Мясопустная, и начнется Сырная неделя (Масленица), которая предверяет Великий пост. Кого еще почитают в церковном календаре, какие это будут даты по новому и старому стилю - в материале ниже.

Новый церковный календарь на февраль 2025

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Все непереходные церковные праздники (те, которые имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников (например, Пасха) остались одинаковыми и для нового, и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в феврале 2025:

Видео дня

1 февраля - предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

2 февраля - Сретение Господне .

. 3 февраля - праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, обретение мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, галицкого и всея Руси, интронизация блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания .

. 4 февраля - преподобного Исидора Пелусиотского, преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

5 февраля - святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

6 февраля - преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

7 февраля - преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, 1003 мучеников Никомидийских.

8 февраля - отдание праздника Сретение, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия.

10 февраля - преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Матери "Огневидная", начало сплошной недели (10-16 февраля).

11 февраля - священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.

12 февраля - святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского, Иверской иконы Божией Матери.

13 февраля - преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

14 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

15 февраля - преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16 февраля - Неделя о блудном сыне, мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

17 февраля - великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18 февраля - преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

19 февраля - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

20 февраля - благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля - преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, Козельщанской иконы Божией Матери.

22 февраля - обретение мощей христианских мучеников, иже во Евгении, мучеников Маврикия и 70-ти воинов, Вселенская родительская суббота (Мясопустная) .

. 23 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном суде, священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

24 февраля - первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 24 февраля по 2 марта).

25 февраля - святителя Тарасия Константинопольского.

26 февраля - святителя Порфирия.

27 февраля - Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

28 февраля - преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Касияна, затворника Киево-Печерского.

Постов в этом месяце не будет, за исключением среды и пятницы, которые считаются постными днями в течение года, за исключением сплошных недель.

Церковный календарь на февраль 2025 по старому стилю

Часть православных верующих придерживаются старого (юлианского) календаря и отмечают праздники по старому стилю.

Православные праздники по старому стилю в феврале 2025:

1 февраля - преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

2 февраля - преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля - преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

4 февраля - святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

5 февраля - священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

6 февраля - преподобной Ксении.

7 февраля - святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

8 февраля - преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

10 февраля - преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского, начало сплошной недели (10-16 февраля).

11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых), преподобного Зинона, постника Печерского.

13 февраля - святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля - предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

15 февраля - Сретение Господне .

. 16 февраля - Неделя о блудном сыне, праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, обретение мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, галицкого и всея Руси, интронизация блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

17 февраля - преподобного Исидора Пелусиотского, преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

18 февраля - святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля - преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля - преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, 1003 мучеников Никомидийских.

21 февраля - отдание праздника Сретение, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

22 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия, Вселенская (Мясопустная) родительская суббота .

. 23 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном суде, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Матери "Огневидная".

24 февраля - священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 24 февраля по 2 марта).

25 февраля - святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского, Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля - преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

27 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

28 февраля - преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

Напомним, что сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Поминать близких можно в любую субботу, независимо от того, родительская она или нет. Ранее мы рассказывали, когда будут особенные поминальные дни в 2025 году.

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