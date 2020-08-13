День Независимости Украины 2020: как отпразднуем и будет ли парад 24 августа

В День Независимости запланирован ряд праздничных мероприятий.

Уже совсем скоро Украина будет отмечать главный государственный праздник – День Независимости. В этом году будет праздноваться 29-я годовщина независимости.

День Независимости 2020 – дата

Праздник День Независимости Украины имеет фиксированную дату. Так, ежегодно его отмечают в одну и ту же дату – 24 августа. Именно в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Парад на День Независимости: будет ли в 2020 году

Читайте такжеДень флага Украины: когда празднуем, история и мифы в сине-желтом флаги

Каждый год День Независимости отмечают на государственном уровне, по случаю праздника украинцы традиционно получают отдельный выходной. Этот год не станет исключением и на 24 августа запланирован ряд праздничных мероприятий, однако с учетом требований по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время, согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указу о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официального парада в Киеве в этом году не планируется. Зато предусмотрен ряд других праздничных мероприятий.

Как будет праздновать Украина День Независимости 2020

В этом году в День Независимости в Киеве и других населенных пунктах состоятся торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государственного строительства.

Марш защитников Украины 24 августа 2020

В качестве альтернативы парада на День Независимости 24 августа в Киеве состоится Марш защитников Украины. Планируется, что участие в нем примет не менее 50 тысяч человек.

Читайте такжеВыходные и праздники в Украине: календарь на 2020 год

Проходить он будет с требованием принятия закона о защите государственности от коллаборационизма и агентов враждебного влияния. Участники Марша защитников Украины будут требовать, чтобы президент Украины внес в Верховную Раду как неотложный соответствующий проект закона.

Кроме того, организаторы мероприятия анонсируют проведение на Майдане Независимости небольшого перформанса – "очень эмоционального и очень правильного".

День Независимости Украины: как было до сих пор

В 2019 году впервые с 2014 года не было военного парада в Киеве, зато состоялось шествие ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский решил не проводить парад 24 августа 2019 года и вместо этого выделить 300 млн гривень на выплаты премий военнослужащим.

Также на День Независимости в прошлом году состоялся Марш защитников Украины, с участием ветеранов антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская