Народный праздник 7 марта известен под названиями Маврикий, Маврикиев день.

7 марта христиане чтят память преподобного Афанасия и мученика Маврикия Апамейского. В народе считалось, что именно в эту дату в Украину прилетают с зимовки грачи, скворцы и ласточки.

Наши предки посвящали этот день рыбалке и готовили уху из рыбы. Бульон для ухи делали на огуречном рассоле. Уха разделялась на три вида в зависимости от вида рыбы. Из редкой и дорогой красной рыбы готовили "красную" уху, из ценной белой рыбы, вроде хека и судака, "белую уху", а из обычной дешевой рыбы, вроде окуня, карася или леща, делали "черную уху".

Если день выдавался теплым и снега уже не было, то 7 марта на огородах раскладывали навоз. Удобрение оставляли на участке на несколько недель, чтобы обогатить почву перед посевами. При этом навоз должен быть не свежим, а минимум 2-летнего возраста.

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Что нельзя делать 7 марта

Это неудачный день для посадок и посевов любых растений, поскольку на эту дату выпадает полнолуние в марте 2023. В полнолуние нельзя ничего сажать и сеять, иначе урожая не будет.

Неудачный день чтобы покупать новую одежду и обувь. Такие вещи прослужат недолго.

Приметы погоды 7 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если облака неподвижные или очень медленно движутся, то погода в течение недели не будет меняться.

Солнце начало припекать - к урожайному году.

Сильный ветер и снегопад в эту дату предвещают позднюю весну.

Туманное утро 7 марта - к дождливому лету.

Дикие утки купаются в реке или озере - к потеплению.

Если день холодный и сухой, то осень будет ранней и теплой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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