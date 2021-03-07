7 марта - 66-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 299 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 7 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения телефонного аппарата, День энергии растений, Международный день детского телевидения и радиовещания, Всемирная неделя борьбы с глаукомой.

Во Франции - День бабушки, в США - День медали победителей, День сухих завтраков, День «короны» из свиных ребер, День, когда ты будешь услышан, День тезки, в Новой Зеландии - День детей, в Канаде - День Александра Белла, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.

Памятные даты 7 марта, годовщины и события

Читайте такжеМасленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздноватьВ 321 году по указу римского императора Константина I воскресенье было объявлено выходным днем. Восемью годами ранее он впервые разрешил свободное исповедание христианства. Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина. На этот день рынки должны были закрываться, а государственные учреждения - прекращать всякую деятельность за исключением операций по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды не налагалось. До эдикта Константина граждане Римской империи отмечали в этот день «День Солнца». Отголосок этой традиции сохранился в современном названии воскресенья в ряде европейских языков. Константин несколько изменил традицию. А причиной тому послужил сон: накануне важнейшей битвы ему приснился крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался вещим, Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд в воскресенье и посвятил его Господу. С тех пор в христианских странах воскресный день считается праздником - днем, когда верующие обычно посещают церковь. В некоторых странах, где официальной религией является Ислам, а также в Израиле, воскресенье является обычным рабочим днем.

В 1657 году французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.

В 1824 году 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист - венгеро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист. Лист был одним из величайших пианистов XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, Лист был в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности.

В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Белл запатентовал телефон, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа». В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. А спустя пять лет – на международной выставке в Париже, где к его аппарату выстраивались огромные очереди. Долгое время люди, с удовольствием посещавшие платные лекции Белла, где он рассказывал о «самом чудесном изобретении века», не подозревали о возможностях нового аппарата. Александр Белл уже на следующий год после получения патента создал первую в мире телефонную компанию «Bell Telephone Company».

В 1912 году первый беспосадочный перелет из Парижа в Лондон совершил Анри Сейме.

В 1912 году, добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.

В 1926 году была установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком.

В 1933 году в Атлантик-Сити американцем Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».

В 1957 году совершил первый полет пассажирский турбовинтовой самолет Ан-10.

В 1987 году Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

В 1992 году были сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 марта чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. В этот день по народным приметам прилетают ласточки, грачи и скворцы. В народе день назвали Поликарпов, или «Девичьи слезы».

Что сегодня нельзя делать

Не убивайте пауков, особенно если они плетут паутину, - иначе в вашем доме будут нищета и горе. Прекрасной половине нужно провести этот день не в женском кругу. В целом, не проводите день в одиночестве. Нельзя убирать в доме - выметете всю радость. Не ходите в старых вещах - притянете к себе болезни и проблемы.

Приметы на 7 марта

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный туман - лето будет дождливым;

- грачи вьют гнезда - будет сырая и холодная погода;

- на речках держится лед – весенней рыбалки не будет.

7 марта именины

Именины у Феодора, Филиппа и Афанасия.

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Автор: Нана Черная