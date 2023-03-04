Когда наблюдать первое полнолуние весны, что у него просить и чего остерегаться в этот период.

Полнолуние в марте 2023 - это первое весенее полнолуние. Луна в это время набирает большую силу, ее энергетика увеличивается, и она так же сильно влияет и на человека. Как благополучно пережить этот период, куда направить свою энергию и эмоции, и чего не следует делать, чтобы избежать беды - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Целомудренная Луна или Луна Червя - почему так называется

Полнолуние в марте называют еще Луной Червя - такое название дали ей когда-то индейские племена. Дело в том, что как раз в это время в некоторых регионах Европы и Северной Америки почва прогревалась настолько, что в ней появлялись черви - отсюда и название. Также эту Луну еще называют Вороньей - считается, что вороны своим карканьем сигнализируют об окончании зимы. "Сап-мун" или "Сахарная Луна" стали называть полнолуние потому, что в этот время начинался сбор сахарного сока из кленов. Свое название Целомудренная Луна получила потому, что она символизирует чистоту ранней весны. Все названия полнолуния так или иначе касаются перехода от зимы к весне и изменений природы.

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Полнолуние в марте 2023 - точное время

Ближайшее полнолуние наступит 7 марта в знаке Девы. Луна достигнет полной фазы в 14:43 по киевскому времени. Наблюдать полную Луну можно будет 6, 7 и 8 марта.

Полнолуние в марте - особенности

Дева - знак порядка. Это значит, что для уверенности и комфорта сейчас важно навести ясность и порядок - не только в вещах, но и в мыслях, эмоциях. Полнолуние будет способствовать этому. Но у этого порядка есть и другая сторона: в это время нельзя становиться чересчур требовательным, следует быть более терпимым к несовершенствам жизни, нужно довериться ей и позволить всему течь своим руслом.

Что можно делать в полнолуние

Как мы уже говорили, во время полнолуния люди ощущают очень сильный прилив энергии, становятся активными и обостряются эмоции. Поэтому очень важно все это направить в доброе русло.

В полнолуние можно:

наводить в доме порядок, выбрасывать хлам;

помириться с тем, с кем состоите в конфликте или споре, попытаться найти компромисс;

реализовывать различные творческие идеи - в это время у людей пробуждаются скрытые таланты;

посвятить время уходу за телом, начать похудение, медитации.

Также в период полнолуния нужно следить за своми мыслями и стараться занимать их только хорошим, чтобы не притянуть к себе негатив.

Чего нельзя делать на полнолуние

Во время полнолуния многие люди становятся нервными и импульсивными, может появиться бессонница и апатия, в этот период происходит большинство самоубийств и несчастных случаев - люди просто не могут справиться с энергетикой Луны.

Чтобы избежать неприятностей, во время полнолуния не следует:

с кем-либо конфликтовать - помните, что в этот период может быть много провокаций, но на них не нужно реагировать;

приступать к новой работе, начинать бизнес, запускать новые проекты;

заниматься тяжелым физическим трудом и брать на себя работы больше нормы;

занимать деньги и оформлять кредиты;

делать крупные покупки;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

Также в этот период лучше отложить хирургические процедуры и лучше не отправляться в длительные поездки и командировки. Самое правильное решение во время полнолуния - залечь на дно и переждать это время, через пару дней все наладится.

Что просить в полнолуние - как правильно загадать желание

Во время первого весеннего полнолуния можно загадывать желания - причем не одно, а столько, сколько захотите. Главное требование - они должны быть как можно более конкретными. Лучше накануне записать их, а в день полнолуния провести особый ритуал. Поприветствуйте первую весеннюю Луну, прочтите желания вслух, а после поблагодарите Луну за то, что она вас выслушала. Несмотря на то, что момент полнолуния наступает днем, лучше просить желаемое вечером, когда виден полный диск светила - так оно точно вас услышит.

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