Народный праздник 7 июля имеет названия Иван Купала, Иванов день.

7 июля в Украине отмечается древний языческий праздник Ивана Купала, который очень любили и почитали на Руси. А православная церковь в эту дату празднует Рождество Иоанна Предтечи.

Наши предки верили, что в эту дату открываются небо и солнце, все растения получают целебную силу, а вода дарит красоту и здоровье. Праздник Ивана Купала был посвящен солнечному солнцестоянию и прославлению силы природы.

Праздновать Ивана Купала начинали ещё вечером 6 июля. Молодежь разжигала большие костры и водила хороводы, а ночью искали мистический цветущий папоротник. 7 июля нужно обязательно искупаться в реке или озере. Девушки плетут венки на Ивана Купала. Очень популярны гадания на Ивана Купала, которые помогут узнать свою судьбу или личность суженого.

Этот праздник имеет свои кулинарные традиции. Блюда на Ивана Купала обязательно включают специальную обрядовую кашу кулагу. Также для крепкого здоровья сегодня варят квас. УНИАН собрал красивые поздравления на Ивана Купала.

Что нельзя делать 7 июля

Не стоит грустить, ссориться и конфликтовать в этот день. Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли, особенно монеты. Неудачный день для работ в саду и огороде. Нельзя окрашивать и стричь волосы сегодня.

Приметы погоды 7 июля

Полевые цветы сильно пахнут - к дождю.

Ива сильно шумит - к ливню.

Если в Иванов день слышна гроза, то в этом году будет неурожай орехов.

Если ночь звездная, то будет много грибов.

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