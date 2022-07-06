7 июля украинцы отмечают древний языческий праздник Ивана Купала. Начинают его отмечать с вечера 6 июля.
Для наших предков это был праздник наступления лета и прославления Солнца. В наше время этот праздник лишился религиозного смысла и отмечается лишь как дань древним обычаям. Традиции и ритуалы на Ивана Купала хорошо известны - это купания в воде, прыжки через костер и различные гадания. Девушки к празднику плетут венки на Ивана Купала.
С праздником Ивана Купала: поздравления в стихах и прозе
На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
***
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
***
Праздник долгожданный
К нам приходит летом,
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.
Пусть в кострах сгорают
Все ваши печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
***
Пусть на Ивана Купала букет поплывет,
Особой волной его дальше несет.
За тихой, пустынной долиной
Да скучной и серой равниной —
Раздолье, простор и мечта.
А там, может, ждет и судьба.
Всегда где-то рядом она.
Особой желаю судьбы,
Красивой и верной любви,
Рассветов чудесных, закатов.
Удачи большой, необъятной.
***
Праздник этот, словно тайна,
К нам приходит среди лета.
Праздник сей — Иван Купала,
День костров, веночков, смеха.
В этот день тебе желаю
Всех желаний исполненья.
Отмечай его с друзьями
И в отличном настроении.
***
Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
С Иван Купалой поздравляю
Тебя сегодня я с душей.
Желаю окунуться в тайну,
И прыгнуть резво чрез костер.
***
На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам — мужей хороших,
А мужчинам — жен пригожих.
***
На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
Вас, подружки, поздравляю,
Женихов и вам желаю,
Все красивых, молодых,
Да в костюмах дорогих!
***
На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.
***
С праздником Иван Купала! Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, добром, дружелюбием и весельем. Желаю мирного неба и яркого солнца над головой, чтоб друзья всегда были рядом и хорошее настроение не покидало никогда!
***
Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.
***
В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.
***
С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здравия на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.
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