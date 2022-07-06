УНИАН собрал красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах, прозе и открытках.

7 июля украинцы отмечают древний языческий праздник Ивана Купала. Начинают его отмечать с вечера 6 июля.

Для наших предков это был праздник наступления лета и прославления Солнца. В наше время этот праздник лишился религиозного смысла и отмечается лишь как дань древним обычаям. Традиции и ритуалы на Ивана Купала хорошо известны - это купания в воде, прыжки через костер и различные гадания. Девушки к празднику плетут венки на Ивана Купала.

С праздником Ивана Купала: поздравления в стихах и прозе

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

***

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

Праздник долгожданный

К нам приходит летом,

День Иван Купалы

Я желаю встретить.

Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.

Пусть в кострах сгорают

Все ваши печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.

***

Пусть на Ивана Купала букет поплывет,

Особой волной его дальше несет.

За тихой, пустынной долиной

Да скучной и серой равниной —

Раздолье, простор и мечта.

А там, может, ждет и судьба.

Всегда где-то рядом она.

Особой желаю судьбы,

Красивой и верной любви,

Рассветов чудесных, закатов.

Удачи большой, необъятной.

***

Праздник этот, словно тайна,

К нам приходит среди лета.

Праздник сей — Иван Купала,

День костров, веночков, смеха.

В этот день тебе желаю

Всех желаний исполненья.

Отмечай его с друзьями

И в отличном настроении.

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.

С Иван Купалой поздравляю

Тебя сегодня я с душей.

Желаю окунуться в тайну,

И прыгнуть резво чрез костер.

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

Вас, подружки, поздравляю,

Женихов и вам желаю,

Все красивых, молодых,

Да в костюмах дорогих!

***

На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.

***

С праздником Иван Купала! Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, добром, дружелюбием и весельем. Желаю мирного неба и яркого солнца над головой, чтоб друзья всегда были рядом и хорошее настроение не покидало никогда!

***

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

***

В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело — бодрости и здоровья.

***

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здравия на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Открытки и картинки с Ивана Купала

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