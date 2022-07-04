Рождество Иоанна Предтечи празднуется 7 июля, в один день с праздником Ивана Купала.

Ежегодно 7 июля (24 июня по старому стилю) церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. Праздник посвящен рождению Иоанна Крестителя - одного из самых известных и значимых христианских святых. В один день с этим праздником отмечается языческое торжество Ивана Купала, которое тесно связано с Рождеством Иоанна Предтечи.

Рождество Иоанна Предтечи: история праздника

Пророк Иоанн Креститель родился за 6 месяцев до Иисуса. Родился он у пожилой пары, которым явился архангел Гавриил и предрек, что в старости у них родится праведник и пророк. Иоанн Креститель много лет жил в пустыне. В возрасте 30 лет он стал проповедовать христианство.

Впервые встретив Иисуса, пророк Иоанн сразу сказал, что это и есть Мессия и Спаситель Человечества. Позже Иоанн крестил Иисуса в реке Иордан, за что и получил прозвище Креститель. Иоанн Креститель умер мученической смертью. Его убили по приказу дочери царя Ирода.

Рождество Иоанна Предтечи - обычаи и традиции

На Рождество Иоанна Предтечи стоит посетить церковное богослужение и помолиться святому Иоанну. Ему молятся о благополучии, здоровье, семейном счастье. Бездетные пары молятся об успешном зачатии. Считается, что святой Иоанн может помочь даже утратившим надежду парам, ведь он сам родился у пожилых родителей.

Христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи совпадает с языческим днём Ивана Купалы. В давние времена руководители церкви надеялись, что люди забудут о языческих обычаях Купалы и станут отмечать лишь церковный праздник. Однако купальские традиции прочно укрепились в сознании народа, несмотря на осуждение церкви.

Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи

В этот день, как и в любой другой, церковью запрещены гадания, различные обряды и другие языческие обычаи.

В Рождество Иоанна Предтечи нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку продолжается Петров пост.

Нельзя поднимать с земли никакие предметы, особенно деньги.

Не рекомендуется заниматься рукоделием.

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