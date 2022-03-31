Народный праздник 31 марта получил в народе название Кирилл – дери полоз.

Христиане отмечают 31 марта праздник святителя Кирилла Иерусалимского. Он известен своими благочестивыми и бескорыстными поступками. В этот день из-за резкого потепления часто бывало много грязи и портились дороги.

В этот день с зимовки начинают прилетать лебеди. Увидеть лебедя 31 марта считается очень счастливым знаком. 31 марта нужно искупать ребенка, чтобы он был здоровым и красивым. Воду для купания лучше набрать из чистого ручья или колодца.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя одалживать вещи и продукты, особенно детскую одежду. Стричь волосы и ногти - к мелким неудачам. Нельзя тратить большие суммы, иначе будет много долгов в этом году. Ходить в гости 31 числа нельзя - оставите там свое счастье.

Приметы погоды 31 марта

Если распустились первые цветы мать-и-мачехи, то апрель будет теплым.

Снег еще не растаял - к хорошему приплоду у скота.

Если комары уже появились, то погода будет теплой и солнечной.

Прилетели лебеди - к теплой и сухой погоде.

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