Народный праздник 31 марта / фото УНИАН
Христиане отмечают 31 марта праздник святителя Кирилла Иерусалимского. Он известен своими благочестивыми и бескорыстными поступками. В этот день из-за резкого потепления часто бывало много грязи и портились дороги.
В этот день с зимовки начинают прилетать лебеди. Увидеть лебедя 31 марта считается очень счастливым знаком. 31 марта нужно искупать ребенка, чтобы он был здоровым и красивым. Воду для купания лучше набрать из чистого ручья или колодца.
Что нельзя делать 31 марта
- Нельзя одалживать вещи и продукты, особенно детскую одежду.
- Стричь волосы и ногти - к мелким неудачам.
- Нельзя тратить большие суммы, иначе будет много долгов в этом году.
- Ходить в гости 31 числа нельзя - оставите там свое счастье.
Приметы погоды 31 марта
- Если распустились первые цветы мать-и-мачехи, то апрель будет теплым.
- Снег еще не растаял - к хорошему приплоду у скота.
- Если комары уже появились, то погода будет теплой и солнечной.
- Прилетели лебеди - к теплой и сухой погоде.