Какие праздники в апреле 2022 года отмечает Украина: сколько рабочих дней и какие большие церковные праздники выпали на апрель 2022 – читайте на УНИАН.

Даже те предприятия, которые закрылись с началом войны в Украине, уже потихоньку возвращаются к трудовым будням: снова открываются кофейни и даже некоторые рестораны.

Человеку – особенно во время серьезных испытаний – жизненно необходимы праздники и передышки. Тем более что апрель в этом плане порадует всех христиан великим светлым событием: именно в апреле в 2022 году отмечается Пасха 2022.

Сколько рабочих дней в апреле 2022 (Украина)

Всего в апреле 30 дней, 19 из которых являются рабочими. Всё остальное – субботы с воскресеньями плюс один нерабочий понедельник за счет Пасхи.

Выходные дни в апреле 2022 года (Украина)

Психологи советуют даже во время ненормированного из-за военных действий графика стараться соблюдать хотя бы подобие режима: устраивать себе выходные, когда можно погулять, отвлечься на позитивный фильм или интересную книгу от хорошего автора.

В апреле это:

2 и 3 число;

9 и 10 число;

16 и число;

23 и 24 число.

Сокращенные рабочие дни в апреле 2022

Кодекс законов о труде гарантирует украинцам сокращение продолжительности работы даже во время шестидневной рабочей неделе. Но в условиях войны это правило не всегда удается соблюдать.

Поэтому официально сокращенные рабочие дни в апреле 2022 Украина не планирует.

Выходные в апреле на Пасху 2022

На Пасху 2022 предусмотрено три выходных подряд – 23.04-25.04.2022. Детальнее читайте в нашем материале Выходные на Пасху 2022 в Украине: какой отдых в апреле ждет украинцев.

Важные церковные праздники в апреле 2022 (Украина)

Самый важный праздник для церкви в апреле и в 2022 году в целом – это, конечно, Пасха. Это праздник двунадесятого порядка. К нему подтягиваются даты и других важных и в народе любимых праздников.

До 23 апреля включительно соблюдается Великий пост.

Главные церковные праздники: апрель 2022

2 апреля – выпала Вселенская родительская суббота четвертой недели Великого поста. Детальнее читайте в материале Родительские субботы и поминальные дни в 2022 году: когда посещают могилы родных.

6 апреля – предпразднство (то есть день перед праздником, канун) Благовещения.

7 апреля (дата неизменная) – Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля – у Благовещения попразднство. Также отмечается Собор Архангела Гавриила.

10 и 14 апреля – Преподобной Марии Египетской (молятся о правильном выборе, избавлении от пагубных привычек и, особенно, от греха прелюбодеяния).

16 число – Лазарева суббота.

17 апреля – Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим.

18-24.04.2022 – Пасхальная неделя в этом году.

21 апреля – выпала дата Чистого четверга: пекут паски и занимаются пасхальными яйцами.

22 апреля – самый строгий день поста – Страстная пятница.

23 апреля – отмечается Великая суббота. Схождение Благодатного огня 2022.

24 апреля – главный день церковного календаря 2022 – Пасха 2022 .

. 26 апреля – Иверской иконы Божией Матери (защищает от пожаров и катаклизмов, перед ней молятся также о плодородии земли).

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