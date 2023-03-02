Народный праздник 2 марта известен под названием Фёдор Тирон.

2 марта православная церковь чтит память великомученика Феодора Тирона. Этому святому в давние времена молились, чтобы найти потерянные или украденные вещи, или пропавшего человека. Верили, что святой обязательно поможет найти пропажу, если у человека чистое сердце.

Также в этот день задабривали домовика, чтобы он не воровал и не прятал вещи в доме. Для этого домовому оставляли миску каши или буханку домашнего хлеба.

2 марта наши предки готовились к посевному сезону: проверяли садовый и огородный инвентарь, опрыскивали деревья в саду, а на огороде удобряли и рыхлили грядки. Также в этот день закаляли семена. Для этого семена на 3 дня выносили на улицу на мороз, чтобы в будущем растения не боялись морозов. Ранее мы писали,что нужно сделать на огороде в марте.

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Дата 2 марта считается очень удачной для семейных дел. Желательно провести весь день или хотя бы вечер вместе с родными, сходить в гости к родителям. Можно также провести время вместе с детьми.

Что нельзя делать 2 марта

Если приснился хороший сон - никому его не рассказывайте, чтобы сбылся. В этот день нельзя кричать на детей, оскорблять их и тем более бить. Неудачный день для начинаний и покупок новых вещей.

Приметы погоды 2 марта

Перистые облака в этот день предвещают дождь.

Перелетные птицы возвращаются из зимовки в Украину - к ранней весне.

Много сосулек на крышах - к хорошему урожаю овощей.

Звезды ярко мерцают - к скорому потеплению.

Вороны начали вить гнезда - весна пришла.

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